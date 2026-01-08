7.5 C
Back to Broadway a Reggio Emilia

Da stranotizie
Un viaggio unico tra danza, sport e spettacolo: il pattinaggio artistico diventa il palcoscenico per reinterpretare i più grandi musical di Broadway. Gli atleti si trasformano in performer, raccontando storie ed emozioni attraverso una fusione perfetta tra movimento atletico ed espressione scenica.
Il grande spettacolo, intitolato Back to Broadway, si terrà a Reggio Emilia al Pala Fanticini sabato 10 gennaio alle 20:30 e domenica 11 gennaio alle 17. La coreografia e la regia sono affidate a Marco Guion, che ha voluto dare nuova linfa al pattinaggio artistico, trasformandolo in una forma di spettacolo accessibile e coinvolgente per tutti.
Lo spettacolo sarà un tributo alla grande commedia musicale americana, con sportivi, pattinatori, musicisti e una colonna sonora straordinaria, e canzoni con cantanti che si esibiranno dal vivo. Back to Broadway porterà in scena 50 pattinatori, 6 cantanti e 20 ballerini in uno spettacolo completo che attraversa diversi generi, dalla commedia americana, con tributi a icone come Fred Astaire e Ginger Rogers e a titoli come Victor Victoria, fino ai grandi musical, tra cui West Side Story e The Rocky Horror Picture Show.
Il viaggio culminerà con un omaggio al grande Lido di Parigi, simbolo della rivista mondiale. L’assessora del Comune di Reggio Emilia a Economia urbana e sport Stefania Bondavalli commenta che il progetto dimostra come il pattinaggio artistico possa coniugare competenze sportive, espressione artistica e capacità organizzativa. Il Comune di Reggio Emilia ha sostenuto l’iniziativa mettendo a disposizione un impianto sportivo comunale, il Pala Fanticini.
Federica Razzoli, presidente della Asd Olimpia Viano, aggiunge che Back to Broadway non è solo uno spettacolo, ma un progetto culturale e sportivo che mira a valorizzare il pattinaggio artistico come forma d’arte. un invito a guardare lo sport con occhi nuovi, dove la performance atletica si fonde con la magia della musica e del teatro.

