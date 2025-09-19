Back Office Commerciale Italia L.68/99 cat. protetta

Descrizione della Posizione
La risorsa si occuperà della gestione di offerte e ordini per i clienti, collaborando con i vari dipartimenti per garantire la loro soddisfazione.
Responsabilità Principali
- Inserire e processare gli ordini dei clienti nel sistema
- Verificare la correttezza delle condizioni nel sistema per ciascun cliente
- Collaborare con il Dipartimento Vendite per fornire informazioni ai clienti
- Supportare i clienti con dettagli su ordini e offerte
- Controllare la coerenza delle date di spedizione con i termini di consegna concordati
- Garantire la puntualità nell’elaborazione degli ordini
- Collaborare con l’amministrazione per la gestione delle note di credito
- Gestire ritardi ed errori di produzione o spedizione con i colleghi
- Collaborare con il Controllo Qualità nell’organizzazione dei resi
Educazione ed Esperienza
- Preferibile possesso di Diploma
- Esperienza in ruoli simili nel settore industriale
- Utilizzo di un sistema gestionale è un plus
- Buona conoscenza della lingua inglese
Competenze Richieste
- Orientamento e attenzione al cliente
- Capacità di lavoro in team
- Orientamento ai risultati
- Iscrizione al collocamento mirato (Legge 68/99)
Caratteristiche Personali
- Collegamento forte ai valori di Habasit con resilienza e orientamento ai risultati
- Orientamento al servizio e mentalità pratica
- Alta flessibilità e abilità di collaborazione
- Focalizzazione sulla qualità, priorità e puntualità
- Eccezionali capacità comunicative e interpersonali
Invitiamo i candidati interessati a inviare la propria candidatura!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Gestisce ordini e offerte clienti; richiede esperienza in settore industriale. Beneficio: migliora la soddisfazione del cliente.
Impiego in ufficio tecnico per progetti impiantistici; requisito chiave: diploma tecnico o laurea in ingegneria. Beneficio: crescita professionale.
Diventa Team Leader a Pescara: guida il team, richiedi competenze comunicative elevate e ottieni opportunità di crescita professionale.
Sous Chef: esperto in ristoranti di alta classe, supporterà l'eccellenza culinaria. Beneficio: esperienza gourmet unica e indimenticabile.
Back Office Commerciale gestisce ordini e comunicazioni; richiesto inglese fluente. Beneficio: supporto a team e clienti aumenta efficienza.