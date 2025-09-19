27.1 C
Lavoro

Back Office Commerciale Italia L.68/99 cat. protetta

Descrizione della Posizione
La risorsa si occuperà della gestione di offerte e ordini per i clienti, collaborando con i vari dipartimenti per garantire la loro soddisfazione.

Responsabilità Principali

  • Inserire e processare gli ordini dei clienti nel sistema
  • Verificare la correttezza delle condizioni nel sistema per ciascun cliente
  • Collaborare con il Dipartimento Vendite per fornire informazioni ai clienti
  • Supportare i clienti con dettagli su ordini e offerte
  • Controllare la coerenza delle date di spedizione con i termini di consegna concordati
  • Garantire la puntualità nell’elaborazione degli ordini
  • Collaborare con l’amministrazione per la gestione delle note di credito
  • Gestire ritardi ed errori di produzione o spedizione con i colleghi
  • Collaborare con il Controllo Qualità nell’organizzazione dei resi

Educazione ed Esperienza

  • Preferibile possesso di Diploma
  • Esperienza in ruoli simili nel settore industriale
  • Utilizzo di un sistema gestionale è un plus
  • Buona conoscenza della lingua inglese

Competenze Richieste

  • Orientamento e attenzione al cliente
  • Capacità di lavoro in team
  • Orientamento ai risultati
  • Iscrizione al collocamento mirato (Legge 68/99)

Caratteristiche Personali

  • Collegamento forte ai valori di Habasit con resilienza e orientamento ai risultati
  • Orientamento al servizio e mentalità pratica
  • Alta flessibilità e abilità di collaborazione
  • Focalizzazione sulla qualità, priorità e puntualità
  • Eccezionali capacità comunicative e interpersonali

Invitiamo i candidati interessati a inviare la propria candidatura!


