Back Office Commerciale Italia Cat. Protetta L.68/99

Descrizione della Posizione
La risorsa si occupa della gestione delle offerte e degli ordini per i clienti, collaborando con altri dipartimenti per garantire la loro soddisfazione.

Responsabilità Principali

  • Processa e inserisce gli ordini dei clienti nel sistema.
  • Verifica la correttezza delle condizioni inserite nel sistema per ogni cliente.
  • Collabora con il Dipartimento Vendite per fornire informazioni ai clienti.
  • Supporta i clienti con informazioni su ordini e offerte.
  • Controlla la coerenza delle date di spedizione confermate con i termini negoziati.
  • Garantisce il rispetto e la puntualità nell’elaborazione degli ordini.
  • Collabora con l’amministrazione per la gestione delle note di credito.
  • Gestisce ritardi e errori di produzione o spedizione con i colleghi.
  • Collabora con il Controllo Qualità per organizzare i resi dei clienti.

Educazione ed Esperienza

  • Preferibile Diploma.
  • Esperienza in ruoli analoghi nel settore industriale.
  • Utilizzo di un sistema gestionale è un plus.
  • Buona conoscenza della lingua inglese.

Competenze Richieste

  • Orientamento e attenzione al cliente (interno ed esterno).
  • Capacità di lavoro in team.
  • Orientamento ai risultati.
  • Iscrizione al collocamento mirato (Legge 68/99).

Caratteristiche Personali

  • Legame con i valori fondamentali di Habasit, resilienza e orientamento ai risultati.
  • Orientamento al servizio e mentalità pratica.
  • Alta flessibilità e forti abilità collaborative.
  • Attenzione alla qualità, giusta priorità e puntualità nelle consegne.
  • Eccezionali capacità comunicative e interpersonali.

Se sei interessato a questa opportunità, ti invitiamo a inviare la tua candidatura!


