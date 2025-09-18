Back Office Commerciale Italia Cat. Protetta L.68/99

Descrizione della Posizione
La risorsa si occupa della gestione delle offerte e degli ordini per i clienti, collaborando con altri dipartimenti per garantire la loro soddisfazione.
Responsabilità Principali
- Processa e inserisce gli ordini dei clienti nel sistema.
- Verifica la correttezza delle condizioni inserite nel sistema per ogni cliente.
- Collabora con il Dipartimento Vendite per fornire informazioni ai clienti.
- Supporta i clienti con informazioni su ordini e offerte.
- Controlla la coerenza delle date di spedizione confermate con i termini negoziati.
- Garantisce il rispetto e la puntualità nell’elaborazione degli ordini.
- Collabora con l’amministrazione per la gestione delle note di credito.
- Gestisce ritardi e errori di produzione o spedizione con i colleghi.
- Collabora con il Controllo Qualità per organizzare i resi dei clienti.
Educazione ed Esperienza
- Preferibile Diploma.
- Esperienza in ruoli analoghi nel settore industriale.
- Utilizzo di un sistema gestionale è un plus.
- Buona conoscenza della lingua inglese.
Competenze Richieste
- Orientamento e attenzione al cliente (interno ed esterno).
- Capacità di lavoro in team.
- Orientamento ai risultati.
- Iscrizione al collocamento mirato (Legge 68/99).
Caratteristiche Personali
- Legame con i valori fondamentali di Habasit, resilienza e orientamento ai risultati.
- Orientamento al servizio e mentalità pratica.
- Alta flessibilità e forti abilità collaborative.
- Attenzione alla qualità, giusta priorità e puntualità nelle consegne.
- Eccezionali capacità comunicative e interpersonali.
Se sei interessato a questa opportunità, ti invitiamo a inviare la tua candidatura!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Gestione ordini e offerte per garantire la soddisfazione del cliente; requisito chiave: diploma; beneficio: miglioramento dell'efficienza aziendale.
Fisioterapista per struttura riabilitativa a Salice Terme; requisito chiave: laurea in Fisioterapia; beneficio: contratto indeterminato.
Adecco ricerca Assistente di Commessa in cantieristica navale: gestisce commesse e documenti. Requisito chiave: inglese fluente. Beneficio: crescita in un settore dinamico.
Gestisci appuntamenti e centralino clienti in un service BMW e Hyundai. Requisito chiave: esperienza nel settore automotive. Beneficio: possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato.
Il Gruppo Polenghi cerca giovani laureati in Scienze Alimentari per stage formativo. Benefit: esperienza diretta in un'azienda internazionale.