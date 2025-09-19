25.7 C
Back Office Commerciale Inglese Fluente

Synergie Italia, filiale di Pinerolo, ricerca per prestigiosa azienda cliente:

Posizione: BACK OFFICE COMMERCIALE INGLESE FLUENTE

La risorsa sarà inserita nell’ufficio commerciale e si occuperà della gestione operativa e amministrativa a supporto della forza vendita e della direzione commerciale, garantendo efficienza e puntualità nelle comunicazioni con clienti e fornitori.

Principali responsabilità:

  • Gestione ordini clienti: inserimento, monitoraggio avanzamento, aggiornamento stato consegne.
  • Predisposizione di offerte commerciali e preventivi in collaborazione con l’area vendite.
  • Supporto al team commerciale nella gestione dei rapporti con i clienti italiani ed esteri.
  • Interfaccia con produzione e logistica per la pianificazione delle consegne.
  • Gestione della documentazione commerciale (contratti, conferme d’ordine, listini).
  • Supporto nella preparazione di report, statistiche e analisi vendite per la direzione.
  • Collaborazione con l’amministrazione per la verifica pagamenti e solleciti clienti.

Requisiti:

  • inglese fluente
  • pregressa esperienza in un ufficio commerciale
  • disponibilità immediata

Altre informazioni:
Si offre contratto a tempo determinato, finalizzato ad un’ottica di lungo periodo. Luogo di lavoro: Pinerolo.

L’offerta è rivolta a candidate e candidati nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. Le persone interessate sono invitate a leggere l’informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004.

