Synergie Italia, filiale di Pinerolo, ricerca per prestigiosa azienda cliente:
Posizione: BACK OFFICE COMMERCIALE INGLESE FLUENTE
La risorsa sarà inserita nell’ufficio commerciale e si occuperà della gestione operativa e amministrativa a supporto della forza vendita e della direzione commerciale, garantendo efficienza e puntualità nelle comunicazioni con clienti e fornitori.
Principali responsabilità:
- Gestione ordini clienti: inserimento, monitoraggio avanzamento, aggiornamento stato consegne.
- Predisposizione di offerte commerciali e preventivi in collaborazione con l’area vendite.
- Supporto al team commerciale nella gestione dei rapporti con i clienti italiani ed esteri.
- Interfaccia con produzione e logistica per la pianificazione delle consegne.
- Gestione della documentazione commerciale (contratti, conferme d’ordine, listini).
- Supporto nella preparazione di report, statistiche e analisi vendite per la direzione.
- Collaborazione con l’amministrazione per la verifica pagamenti e solleciti clienti.
Requisiti:
- inglese fluente
- pregressa esperienza in un ufficio commerciale
- disponibilità immediata
Altre informazioni:
Si offre contratto a tempo determinato, finalizzato ad un’ottica di lungo periodo. Luogo di lavoro: Pinerolo.
L’offerta è rivolta a candidate e candidati nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003. Le persone interessate sono invitate a leggere l’informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679. Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004.
Invitiamo gli interessati a candidarsi!
