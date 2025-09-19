Synergie Italia, filiale di Pinerolo, ricerca per prestigiosa azienda cliente:

Posizione: BACK OFFICE COMMERCIALE INGLESE FLUENTE

La risorsa sarà inserita nell’ufficio commerciale e si occuperà della gestione operativa e amministrativa a supporto della forza vendita e della direzione commerciale, garantendo efficienza e puntualità nelle comunicazioni con clienti e fornitori.

Principali responsabilità:

Gestione ordini clienti: inserimento, monitoraggio avanzamento, aggiornamento stato consegne.

Predisposizione di offerte commerciali e preventivi in collaborazione con l’area vendite.

Supporto al team commerciale nella gestione dei rapporti con i clienti italiani ed esteri.

Interfaccia con produzione e logistica per la pianificazione delle consegne.

Gestione della documentazione commerciale (contratti, conferme d’ordine, listini).

Supporto nella preparazione di report, statistiche e analisi vendite per la direzione.

Collaborazione con l’amministrazione per la verifica pagamenti e solleciti clienti.

Requisiti:

inglese fluente

pregressa esperienza in un ufficio commerciale

disponibilità immediata

Altre informazioni:

Si offre contratto a tempo determinato, finalizzato ad un’ottica di lungo periodo. Luogo di lavoro: Pinerolo.

Invitiamo gli interessati a candidarsi!