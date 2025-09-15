Appennino Food Group, azienda italiana leader nel settore alimentare gourmet, è specializzata in tartufi e funghi. Offriamo una vasta gamma di prodotti, dai tartufi freschi e surgelati a salse e creme, fino a specialità come aceto balsamico e salse pronte.
Posizione: IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO
Sede: Valsamoggia (BO)
Responsabilità:
– Raccolta ordini tramite email e WhatsApp
– Inserimento ordini nel gestionale
– Attivazione documentazione sanitaria
– Coordinamento con vettori e trasportatori
– Bollettazione e fatturazione
– Monitoraggio spedizioni
– Collaborazione con referenti commerciali e produzione
– Gestione reclami e monitoraggio pagamenti
Offriamo:
– Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato
– Opportunità di crescita professionale
– Inserimento in un team affiatato
Richiediamo:
– Conoscenza della lingua inglese
– Forte orientamento al cliente
– Ottime doti comunicative e relazionali
– Capacità di risolvere problematiche
– Accuratezza e precisione
– Ottima pianificazione e organizzazione
Requisito preferibile:
– Conoscenza di tedesco, francese e spagnolo
Cerchiamo una persona solare e desiderosa di crescere con noi!
Inviaci subito il tuo CV!
