Ottima organizzazione, precisione e elevate doti comunicative ti contraddistinguono? Hai esperienza con il mercato estero? Questa è la tua occasione!

Appennino Food Group, azienda italiana leader nel settore alimentare gourmet, è specializzata in tartufi e funghi. Offriamo una vasta gamma di prodotti, dai tartufi freschi e surgelati a salse e creme, fino a specialità come aceto balsamico e salse pronte.

Posizione: IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO

Sede: Valsamoggia (BO)

Responsabilità:

– Raccolta ordini tramite email e WhatsApp

– Inserimento ordini nel gestionale

– Attivazione documentazione sanitaria

– Coordinamento con vettori e trasportatori

– Bollettazione e fatturazione

– Monitoraggio spedizioni

– Collaborazione con referenti commerciali e produzione

– Gestione reclami e monitoraggio pagamenti

Offriamo:

– Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato

– Opportunità di crescita professionale

– Inserimento in un team affiatato

Richiediamo:

– Conoscenza della lingua inglese

– Forte orientamento al cliente

– Ottime doti comunicative e relazionali

– Capacità di risolvere problematiche

– Accuratezza e precisione

– Ottima pianificazione e organizzazione

Requisito preferibile:

– Conoscenza di tedesco, francese e spagnolo

Cerchiamo una persona solare e desiderosa di crescere con noi!

Inviaci subito il tuo CV!