Back office commerciale estero

Ottima organizzazione, precisione e elevate doti comunicative ti contraddistinguono? Hai esperienza con il mercato estero? Questa è la tua occasione!

Appennino Food Group, azienda italiana leader nel settore alimentare gourmet, è specializzata in tartufi e funghi. Offriamo una vasta gamma di prodotti, dai tartufi freschi e surgelati a salse e creme, fino a specialità come aceto balsamico e salse pronte.

Posizione: IMPIEGATA/O BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO
Sede: Valsamoggia (BO)

Responsabilità:
– Raccolta ordini tramite email e WhatsApp
– Inserimento ordini nel gestionale
– Attivazione documentazione sanitaria
– Coordinamento con vettori e trasportatori
– Bollettazione e fatturazione
– Monitoraggio spedizioni
– Collaborazione con referenti commerciali e produzione
– Gestione reclami e monitoraggio pagamenti

Offriamo:
– Contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato
– Opportunità di crescita professionale
– Inserimento in un team affiatato

Richiediamo:
– Conoscenza della lingua inglese
– Forte orientamento al cliente
– Ottime doti comunicative e relazionali
– Capacità di risolvere problematiche
– Accuratezza e precisione
– Ottima pianificazione e organizzazione

Requisito preferibile:
– Conoscenza di tedesco, francese e spagnolo

Cerchiamo una persona solare e desiderosa di crescere con noi!

Inviaci subito il tuo CV!


Altre Offerte di Lavoro

Junior V&V Engineer (Pistoia)

Junior V&V Engineer a Pistoia: scrivere test per software/hardware. Requisito: laurea in ingegneria. Beneficio: crescita professionale in progetti innovativi.

Back office commerciale estero

Cercasi impiegato/a back office commerciale estero: precisione nella gestione ordini e ottima organizzazione. Crescita professionale assicurata.

Medico di Medicina Interna e Oncologia

Ospedale Moriggia Pelascini cerca Medico di Reparto in Medicina Generale: laurea richiesta. Beneficio: lavoro in un ambiente dinamico.

Clinic Manager

Clinic Manager in una clinica odontoiatrica: esperienza nel settore, per contribuire a una crescita significativa e un ambiente stimolante.

Data entry SAP – Collocamento Mirato L.68/99

Ruolo: Data Entry Specialist per Store Planning in azienda di lusso. Requisito chiave: Ottima conoscenza di SAP. Beneficio: Lavoro part-time flessibile.

