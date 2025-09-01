26.7 C
Back Office Commerciale Estero – Verona

Per importante realtà nel settore alimentare, si ricerca un BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO.

La figura selezionata, all’interno di un ufficio strutturato, dovrà svolgere le seguenti attività:

  • Gestione del rapporto diretto con clienti e fornitori
  • Assistenza post-vendita e gestione reclami
  • Caricamento e gestione ordini

Requisiti richiesti:

  • Esperienza pregressa nel ruolo
  • Conoscenza della lingua straniera (preferibilmente inglese)
  • Competenze informatiche
  • Buone capacità relazionali

Benefici offerti:

  • Contratto a tempo indeterminato
  • Formazione continua
  • Ambiente di lavoro dinamico

Se sei interessato, invia il tuo CV e unisciti al nostro team!


