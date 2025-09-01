Back Office Commerciale Estero – Verona

La figura selezionata, all’interno di un ufficio strutturato, dovrà svolgere le seguenti attività:
- Gestione del rapporto diretto con clienti e fornitori
- Assistenza post-vendita e gestione reclami
- Caricamento e gestione ordini
Requisiti richiesti:
- Esperienza pregressa nel ruolo
- Conoscenza della lingua straniera (preferibilmente inglese)
- Competenze informatiche
- Buone capacità relazionali
Benefici offerti:
- Contratto a tempo indeterminato
- Formazione continua
- Ambiente di lavoro dinamico
Se sei interessato, invia il tuo CV e unisciti al nostro team!
📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!
💼 Altre Offerte di Lavoro
Back Office Commerciale Estero: gestisce relazioni con clienti e fornitori. Requisito chiave: conoscenza lingue straniere. Beneficio: ambiente strutturato e collaborativo.
Amministratore specialista per supporto operativo e gestione pratiche; requisito chiave: esperienza amministrativa; beneficio: ambiente creativo stimolante.
Cercasi Farmacisti Collaboratori a Firenze: esperienza non necessaria, ma passione per la salute. Crescita professionale garantita.
Ruolo strategico nelle energie rinnovabili, richiede esperienza in contratti e finanza di progetti; beneficerai di un impatto diretto su progetti sostenibili.
Gestisci progetti di impianti fotovoltaici; requisito chiave: esperienza in gestione progettuale; beneficio: contribuisci alla sostenibilità energetica.