Back office amministrativo per centro produzione pasti

Per il nostro Centro Produzione Pasti di VADO LIGURE (SV), stiamo cercando un/una IMPIEGATO/IMPIEGATA PER ATTIVITÀ DI BACK OFFICE AMMINISTRATIVO.

La figura selezionata, rispondendo al Responsabile del locale produttivo, avrà le seguenti responsabilità:

  • Garantire il rispetto degli standard di qualità del prodotto e servizio, verificando la soddisfazione dei clienti;
  • Gestire la programmazione degli approvvigionamenti di materie prime e inventari;
  • Controllare le derrate alimentari in entrata (qualità, corrispondenza agli ordini, scadenze);
  • Organizzare il lavoro: programmazione turni, richieste di sostituzione, compilazione fogli firma;
  • Applicare le norme igieniche (HACCP), di sicurezza sul lavoro e procedure di certificazione;
  • Supportare la gestione delle non conformità e il monitoraggio della formazione del personale;
  • Utilizzare i gestionali aziendali per la compilazione di giornali di produzione e fogli vendite, inserimento bolle e prenotazione pasti.

Requisiti richiesti:

  • Disponibilità a spostamenti a livello provinciale;
  • Capacità di gestione delle relazioni interpersonali;
  • Disponibilità a trasferte nei locali della provincia;
  • Costituisce titolo preferenziale il possesso dell’attestato di formazione alimentaristi HACCP in corso di validità;
  • Laurea in Dietistica con iscrizione all’Albo dei Dietisti o iscrizione all’Albo dei Biologi sezione A.

Offriamo un contratto a tempo determinato part-time di 20 ore settimanali, distribuite dal lunedì al venerdì.

Il presente annuncio è rivolto a persone di qualsiasi orientamento ed espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in conformità con le leggi vigenti.

Per maggiori informazioni su Camst, visita il sito: camstgroup.com.

Invitiamo chi interessato a candidarsi!


Back office amministrativo per centro produzione pasti

