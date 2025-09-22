Back office amministrativo per centro produzione pasti

La figura selezionata, rispondendo al Responsabile del locale produttivo, avrà le seguenti responsabilità:
- Garantire il rispetto degli standard di qualità del prodotto e servizio, verificando la soddisfazione dei clienti;
- Gestire la programmazione degli approvvigionamenti di materie prime e inventari;
- Controllare le derrate alimentari in entrata (qualità, corrispondenza agli ordini, scadenze);
- Organizzare il lavoro: programmazione turni, richieste di sostituzione, compilazione fogli firma;
- Applicare le norme igieniche (HACCP), di sicurezza sul lavoro e procedure di certificazione;
- Supportare la gestione delle non conformità e il monitoraggio della formazione del personale;
- Utilizzare i gestionali aziendali per la compilazione di giornali di produzione e fogli vendite, inserimento bolle e prenotazione pasti.
Requisiti richiesti:
- Disponibilità a spostamenti a livello provinciale;
- Capacità di gestione delle relazioni interpersonali;
- Disponibilità a trasferte nei locali della provincia;
- Costituisce titolo preferenziale il possesso dell’attestato di formazione alimentaristi HACCP in corso di validità;
- Laurea in Dietistica con iscrizione all’Albo dei Dietisti o iscrizione all’Albo dei Biologi sezione A.
Offriamo un contratto a tempo determinato part-time di 20 ore settimanali, distribuite dal lunedì al venerdì.
Il presente annuncio è rivolto a persone di qualsiasi orientamento ed espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso, in conformità con le leggi vigenti.
Per maggiori informazioni su Camst, visita il sito: camstgroup.com.
Invitiamo chi interessato a candidarsi!
