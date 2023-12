Bacio tra Perla e Greta, che confessa di rivolere Mirko: “Esco per lui”

Nelle scorse settimane i fan dei ‘Perletti’ speravano in un bacio tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero e invece alla fine a sfiorarsi le labbra sono state le due ex del gieffino. Ieri durante la prova Mikado Perla e Greta si sono baciate a stampo per qualche secondo (qui il video).

Il bacio tra Perla e Greta e il cambio di rotta della Rossetti.

Dopo il bacio tra Rosy Chin e Fiordaliso e tra Massimiliano e Monia, c’è stato anche quello tra le due ‘rivali’ in amore…



Baci a parte, Greta era entrata al GF sicura di non voler tornare con Mirko e invece nelle ultime 48 ore ha cambiato idea. La Rossetti ha confessato a Monia e Rosy che per il suo ex uscirebbe dal gioco.

“Io non so che cosa pensa lui. Se domani mi dice ‘usciamo insieme esci da qui?’. Se viene qui e mi dice ‘torniamo insieme ed esci’, io esco subito. E se invece viene qui e mi dice ‘torniamo insieme, ma adesso goditi il tuo percorso io dico di no’. Se lui mi vuole e mi viene a prendere io esco. Io ho sempre frequentato ragazzi molti diversi da Mirko. Eppure con lui è speciale. Io mi sento legata a lui a livello umano. Sento un legame dentro che mi tiene a lui. Non so spiegarlo bene, ma sento qualcosa. Io gli dicevo sempre ‘in qualsiasi forma, ma io ti vorrò comunque nella mia vita perché ci facciamo bene’. Per quello ci siamo fatti il tatuaggio. Però la gente ci ha presi in giro e ha scherzato. Ma non è un gioco, io mi sento davvero legata. Io adesso vorrei sapere come sta lui. Mi piacerebbe saperlo. Se lo avessi qui gli chiederei subito come sta. A livello umano voglio sapere se sta bene. Quando è tornato qui nemmeno mi ha salutato. Non ha detto nemmeno un ciao e questo un po’ mi ha ferito. Però non fa nulla, il legame è altro, è forte e non si spezza per questo”.