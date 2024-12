Bacio tra Helena e Zeudi che poi entrano nell’armadio

Al Grande Fratello, Helena Prestes e Zeudi Di Palma si sono avvicinate sempre di più, tanto da diventare inseparabili. Durante una conversazione notturna, Helena ha rivelato a Zeudi di avere avuto relazioni con altre donne, ma quest’ultima le ha fatto notare di non averne parlato prima a lei rispetto a Luca e Maxime. Questo scambio ha rafforzato la loro amicizia. Nel pomeriggio seguente, durante un momento di svago sul letto, le due concorrenti si sono scambiate un bacio, osservate da Javier Martinez, che si sta avvicinando a Chiara.

Dopo il bacio, Helena e Zeudi si sono ritirate in camera, ma la situazione si è complicata quando sono entrate in un armadio. Helena è entrata per cambiarsi e Zeudi l’ha seguita, chiudendo le ante. Questo gesto ha sollevato reazioni tra i fan, alcuni dei quali hanno paragonato la scena a quella di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip 2. Tuttavia, da un’attenta visione del video, sembra che Zeudi fosse più intenta a coprire Helena che a coccolarla. Il “armadio gate” si è rivelato un argomento di discussione per il pubblico e un’opportunità per Alfonso Signorini di commentare l’accaduto.

Nell’ultima puntata, Zeudi ha condiviso il suo pensiero sulla speciale intesa con Helena, affermando che tra loro è nata una bella complicità. Ha dichiarato che si sono comunicate molto attraverso gli sguardi e che desidererebbe esprimere ancora di più i suoi sentimenti. Zeudi ha anche riflettuto sul fatto di essere stata sia concorrente che spettatrice, notando una connessione significativa con Helena, che trova speciale. Questo legame sembra essere il centro dell’attenzione all’interno della casa, avvalorando la narrazione di una relazione in evoluzione tra le due.