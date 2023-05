Bacio tra Cecchi Paone e Antolini criticato da due ex naufraghi: “Disagio e cattivo gusto!”

Subito dopo l’esito del televoto Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone si sono scambiati un bacio in diretta. Non è stato un bacetto a stampo, ma un vero limone e sui social sono piovute migliaia di critiche. Tra i tantissimi commenti sul bacio anche quelli di due ex naufraghi.

Il bacio tra Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone: le critiche di Luca Vismara e Giacomo Urtis.

Giacomo Urtis su Twitter ha scritto che i limoni così plateali secondo lui sono di cattivo gusto: “I baci così a limone sia gay, etero, che lesbo, dati in maniera plateale non sono di buon gusto! Comunque viva L’amore libero“.

Della stessa opinione del chirurgo estetico anche un altro ex naufrago, Luca Vismara: “A me i baci così slinguazzati che siano etero, gay, lesbo o di sto cavolo, mi suscitano disagio. Li trovo di cattivo gusto“.

Simone Antolini, le parole sul fidanzato Alessandro.