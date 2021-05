Vittorio Sgarbi in queste ore su Twitter ha tuonato contro il nuovo spot delle Dietorelle accusandolo di essere immorale per i bambini e nel campo della p0rnografia, chiedendo addirittura aiuto al garante per l’infanzia. Uno spot che ha sconvolto anche molti suoi seguaci che hanno parlato di figli minorenni traumatizzati dopo averlo visto. Giuro, date un’occhiata alle risposte se volete farvi due risate.

“Primi effetti del cosiddetto Ddl Zan. Guardate questo stucchevole spot di Dietorelle: immorale per i bambini! Siamo nel campo della p0rnografia. Cosa dice il garante per l’infanzia?”.

Nello spot incriminato, realizzato da Dietorelle per promuovere i suoi prodotti alla stevia, si vedono due coppie: la prima è composta da un ragazzo e da una ragazza, mentre l’altra da due donne. Entrambe le coppie si danno un bacio a stampo ma ad indignare l’onorevole non è stato il bacio fra ragazzi (con lei che con fare ammiccante chiude a chiave la porta della cameretta per restare col suo lui, che l’aspettava sul letto) ma quello fra le due donne, dato mentre una di loro impastava un dolce sul tavolo di cucina.

A rispondere al tweet è stata anche una delle due attrici:

“Onorevole Sgarbi sono la ragazza che ha recitato per lo spot. Un bacio saffico è quindi p0rnografia? E qualora lo fosse, proprio lei che è un liberale mi condanna la p0rnografia ? E’ p0rnografia anche il bacio saffico del dipinto di Toulouse Lautrec ? È p0rnografia anche il bacio?”.

Ovviamente a questo commento, il critico d’arte non ha risposto.

Ad ogni modo vorrei ricordare a Vittorio Sgarbi – che a quanto pare è stato poco attento – che nel nostro paese sono ormai anni che in tv vengono trasmessi spot pubblicitari con protagonisti che interpretano personaggi LGBT e questo spot di Dietorelle è solo uno fra i tanti. Nessun “effetto ddl Zan”, ma pura e semplice normalità.