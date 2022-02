C’è stato finalmente un bacio fra Alex e Delia che sono tornati ufficialmente ad essere una coppia. L’attore, entrato in casa con lo scopo di riconquistarla, ce l’ha fatta in meno di 48 ore.

Alex e Delia: scoppia di nuovo la passione 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/sO4yyiW0lC — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 16, 2022

E se da una parte il bacio ha suggellato il loro amore, dall’altra Soleil Sorge ha dato un aut aut ad Alex Belli: o le cose fra loro due torneranno come prima, oppure la loro amicizia artistica dovrà interrompersi. Il tempo che una volta il man spendeva esclusivamente per lei fra baci artistici e coccole altruistiche, oggi lo passa con Delia Duran e questo l’ex corteggiatrice non riesce ad accettarlo. “Non abbiamo lo stesso rapporto di prima io e te” – gli ha confessato in sauna – “Preferisco vivere o tutto o nulla. Tu mi chiedi di calibrare e non posso. Vuoi calibrare per riconquistare lei? Allora chiudiamo io e te. Vuoi che Delia sia tranquilla? Ok allora chiudi con me, è l’unica soluzione. O mi sento libera di tornare al nostro rapporto di complicità, o nulla“.

Soleil fa una scenata di gelosia ad Alex: “Non ce la faccio a trattenermi, meglio chiudere” https://t.co/GFKhm7hs62 #GFVIP — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 16, 2022

Bacio fra Alex e Delia, lui entrato in Casa solo per riconquistarla

La sera del suo ingresso, l’attore ha “spoilerato” la missione del suo ritorno: riconquistare Delia.