Bacio di Meloni a Mussolini: Critiche al Governo e Contestazioni a Conte

A Roma, oltre duecento realtà hanno partecipato a un corteo contro il ddl Sicurezza, che è partito da piazzale del Verano e si è concluso a piazza del Popolo. Secondo gli organizzatori, i partecipanti erano circa centomila. La Rete No ddl Sicurezza ha descritto il provvedimento come un attacco ai diritti fondamentali e a una democrazia, criminalizzando il dissenso e colpendo categorie come lavoratori, studenti e migranti.

I promotori del corteo hanno dichiarato di rappresentare diverse identità e si sono opposti alla trasformazione dell’Italia in un Paese autoritario. In loro assenza, hanno sottolineato che il disegno di legge non offre sicurezza, ma alimenta la paura del dissenso. Nel corteo erano presenti politici dell’opposizione, associazioni, studenti e sindacati come CGIL, Fiom e Anpi.

Diverse personalità del mondo della cultura, tra cui attori come Valerio Mastandrea ed Elio Germano, hanno espresso il loro sostegno, con Mastandrea che ha detto che il ddl mira a criminalizzare il pensiero critico. Un momento provocatorio è stato segnato da una gigantografia della premier Giorgia Meloni che bacia Mussolini, accompagnata da cori antifascisti.

Andrea Delmastro, un membro del governo, è stato oggetto di critiche, e durante l’intervento di Giuseppe Conte, alcuni giovani gli hanno urlato contro. Gli organizzatori hanno ribadito la loro determinazione a opporsi al governo, con l’intento di garantire che il ddl non venga approvato.

Fiumi di critiche sono giunti verso la premier e il suo governo, con un rappresentante che ha affermato che la piazza si stava mobilitando per fermare il ddl. Sono stati sollevati temi di sicurezza legati ai diritti dei lavoratori, alla salvaguardia della dignità lavorativa e alla lotta contro il femminicidio e a favore di una sanità e istruzione adeguate.

La manifestazione ha visto interventi forti contro il ddl, evidenziando che esso non affronta la sicurezza dei cittadini e riduce le libertà. Altri politici, come Francesco Boccia, hanno sottolineato che la democrazia non può essere limitata per decreto. Critiche simili sono state espresse riguardo agli impatti del ddl, che minacciano le libertà civili, mentre Laura Boldrini ha avvertito che il provvedimento potrebbe portare a una repressione del dissenso pacifico e un ritorno a una “democratura” al passo con modelli repressivi esteri.