16.2 C
Roma
venerdì – 7 Novembre 2025
Gossip

Bacio al Grande Fratello: nasce l’amore tra Anita e Jonas

Da stranotizie
Bacio al Grande Fratello: nasce l’amore tra Anita e Jonas

Il Grande Fratello 2025 si accende con il primo bacio della stagione. Dopo settimane di tensione e sguardi intensi, Anita Mazzotta e Jonas Pepe si sono finalmente baciati, regalando ai fan il momento tanto atteso. Tuttavia, questo gesto romantico ha scatenato polemiche sui social, dove molti critici sostengono che tutto sembri troppo perfetto per essere spontaneo.

Il bacio è avvenuto in un’atmosfera carica di emozioni. Venerdì, sopra la Casa di Cinecittà, è apparso il primo aereo di questa edizione, inviato dai fan della coppia, nota online con l’hashtag #Jonita. Il messaggio diceva: «J + A, il caso non esiste». Questo ha entusiasmato gli altri gieffini, che hanno iniziato a incitare la coppia con grida di “Bacio! Bacio!”. Poco dopo, tra applausi e la musica di Adriano Celentano, Anita e Jonas si sono baciati nel giardino, ufficializzando la loro intesa di fronte alle telecamere.

Non si è trattato solo di un bacio. Poco dopo, altri due aerei hanno sorvolato la Casa, uno con la scritta “Occhi che parlano” e l’altro “Mi sveglio… Ti sveglio #Jonita”. Di fronte a uno di questi messaggi, Anita ha commentato divertita: «Lo hanno visto prima loro di noi», una frase che ha fatto sognare i fan riguardo a un possibile amore vero.

Tuttavia, i commenti sui social si sono divisi. Molti utenti hanno messo in dubbio la spontaneità del bacio, accusando il programma di essere troppo costruito. Alcuni hanno notato il cambiamento di atteggiamento di Anita, che fino a poco prima non era interessata a baciarsi. Altri, invece, hanno considerato il gesto come il naturale sviluppo di un corteggiamento avvenuto nel corso delle settimane.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Accordo per la Coesione: 1,16 miliardi per l’Italia verde
Articolo successivo
Josef Průša: Il Pioniere della Stampa 3D in Europa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.