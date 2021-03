Con la mascherina a fare da barriera ormai da più di un anno, baci e abbracci mancano a tutti, così come i sorrisi. Oltre tre quarti degli italiani ha sofferto la mancanza di gesti di affetto più del dover stare chiusi in casa senza poter uscire. A confermarlo è un’indagine condotta per Tau-Marin dall’Istituto AstraRicerche che ha fatto emergere quanto manchi a tutti noi il contatto fisico con il partner, ma anche con amici e parenti.

L’indagine ‘Baciami ancora’

La ricerca, condotta nello scorso febbraio tramite interviste on line su un campione di 1.032 individui di età compresa tra i 15 e i 65 anni, ha fatto emergere la rivalutazione nostalgica di gesti un tempo scontati che, a partire dal più semplice bacio di saluto, non ci è consentito fare. Da qui la necessità di sopperire alla loro mancanza con nuove gestualità come quella di ‘sorridere’ di più con gli occhi o toccarsi i gomiti. Il 47% degli intervistati (che diventa il 55% tra le donne di 45-54 anni) ammette che a loro è mancata la possibilità di abbracciare o baciare qualcuno. Sul podio dei gesti di affetto mancati di più ci sono gli abbracci (28,8%), i sorrisi (19,5%), i baci per amicizia (12,3%) e quelli d’amore passionali (11,4%) che mancano soprattutto ai giovani.

La lezione della pandemia

Per chi volesse vedere il bicchiere mezzo pieno, si potrebbe dire che da quando indossiamo la mascherina e l’emergenza sanitaria ci ha costretti a stare lontano dai nostri cari, abbiamo rivalutato gli affetti. E, infatti, dall’indagine di AstraRicerche emerge che il 72,7% ha riflettuto sul valore e sull’importanza di gesti d’affetto a cui prima si dava meno importanza mentre il 62,2% dice di aver sviluppato e apprezzato una serie di gesti capaci di esprimere intimità e vicinanza pur rispettando le restrizioni imposte dalla pandemia. Inoltre, il 56,3% dichiara di aver intensificato i gesti affettuosi nei confronti dei conviventi con cui è possibile compierli.

Chi sarà il primo da baciare

Partendo dal rapporto con i gesti d’affetto rilevati attraverso l’indagine, AstraRicerche ha identificato cinque profili di italiani. Il 27,6% non sa stare senza gesti d’affetto, il 21,9% vorrebbe un sorriso mentre il 21,2% darebbe qualsiasi cosa per un bacio d’amore. Infine, il 18% si accontenta di un sorriso e l’11,2% più che gesti vorrebbe una vita sociale. Alla domanda ‘chi bacerai per primo appena tornati alla normalità’, il 45,4% risponde parenti (genitori, fratelli, figli, ecc.), il 34,8% il proprio partner e il 19,8% gli amici.

Il potere terapeutico del bacio

Oltre ad essere un modo per esprimere amore e affetto, il bacio può svolgere anche una funzione benefica per corpo e mente. L’85% delle donne (il 77% degli uomini) sa che alcune ricerche sostengono che un bacio è in grado di scaricare la tensione muscolare e lo stress, e ha lo stesso effetto rilassante dello yoga e della meditazione. Il 70% (contro il 64% degli uomini) sa che il bacio può far abbassare la pressione del sangue e migliorare la regolarità cardiaca. L’80% delle donne sa anche che baciare è impegnativo perchè vengono coinvolti 34 muscoli facciali e 112 muscoli posturali.

Per un bacio da Oscar

Cosa serve per un bacio indimenticabile? Gli italiani non hanno dubbi: la maggioranza (65,9%) indica in una bocca fresca e pulita il presupposto per un bacio da ‘Oscar’, soprattutto se sono donne (73%) e adulti: 70% tra i 45-54enni e 74% tra i 55-65enni. La ricerca ha indagato anche su come ottenere una bocca fresca e pulita: il 68,4% degli intervistati dichiara che se a breve dovesse baciare il partner della sua vita correrebbe subito a lavare i denti. Anche in questo caso prevalgono le risposte delle donne e degli over 54enni (74%). La freschezza della bocca e dell’alito sono così importanti che molti intervistati ci hanno confessato di avere qualche volta pensato che non fosse il momento giusto per baciare perché non a posto con l’igiene orale, in particolare la mattina appena svegli (40,7%) e dopo aver mangiato determinati cibi, come aglio e cipolle (39,4%).

Regole di igiene orale

Sicuramente in questi mesi di pandemia che ha costretto molti allo smart-working e gli studenti alla didattica a distanza ci ha dato l’opportunità di lavarci più spesso i denti, anche dopo la pausa pranzo che prima si faceva fuori casa. Ma la pandemia ha fatto registrare anche una generale riduzione di visite odontoiatriche e di accesso alle cure. Ecco perché avere una buona igiene orale è fondamentale. Per lavarsi i denti, meglio lo spazzolino manuale o quello elettrico? “Meglio quello manuale perché permette di modulare pressione e velocità dello spazzolamento nel pieno rispetto delle esigenze individuali. Inoltre, consente il pieno controllo del movimento alternando in modo ottimale la rimozione dei residui e il massaggio gengivale – spiega Morena Balbi, igienista orale e councelor – ora è disponibile anche uno spazzolino con protezione antibatterica”. Si tratta di una nuova tecnologia a base di ioni di argento che inibisce la crescita di diversi batteri fino al 99,9% su manico e testina dello spazzolino che viene maneggiato più volte al giorno, garantendo così maggiore sicurezza.