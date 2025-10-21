Bacco nelle Gnostre a Noci: un viaggio fra vini e sapori

La città di Noci, in provincia di Bari, si prepara a ospitare il “Bacco nelle Gnostre”, una delle sagre più attese in Puglia, rinomata per i suoi sapori e le tradizioni locali. L’evento si svolgerà l’8 e 9 novembre, offrendo un’esperienza unica tra degustazioni di vini, piatti tipici e spettacoli folkloristici.

Quest’anno il programma include due giornate ricche di attività per valorizzare la cultura pugliese. I visitatori potranno assaporare vino novello delle cantine locali, caldarroste, salumi, formaggi e una selezione di dolci tradizionali in stand gastronomici dedicati. Non mancheranno spettacoli di musica popolare e folk, insieme a percorsi guidati alla scoperta delle gnostre, i caratteristici cortili interni, e altre attrazioni storiche.

La prima giornata, sabato 8 novembre, apre le danze con esposizioni artistiche e mostre sul patrimonio locale, come ceramiche antiche e fotografie del paesaggio di Noci. Domenica 9 novembre è dedicata a concerti, visite guidate e attività per famiglie, con stand gastronomici che offriranno una varietà di piatti e vini pugliesi.

I partecipanti possono gustare le eccellenze locali, come Primitivo e Negroamaro, accompagnati da piatti tradizionali come orecchiette e dolci alle mandorle. La qualità dei prodotti è assicurata dai produttori selezionati presenti all’evento.

Noci è facilmente raggiungibile in auto da Bari, seguendo la SS96, o con bus dalle stazioni della città. Durante la sagra, il centro storico sarà chiuso al traffico, garantendo accesso libero per tutti.