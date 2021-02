Francesco Baccini, dopo essere stato ospite al Grande Fratello Vip, è stato invitato da Barbara d’Urso a Live Non è la d’Urso per parlare dell’affaire di Maria Teresa Ruta.

Il cantante ha ovviamente mantenuto la stessa versione data al GF Vip sottolineando come con la conduttrice non ci sia mai stato nulla se non una serata sul divano a guardare il Festival di Sanremo.

Quando la conduttrice gli ha chiesto se potesse far entrare Guenda Goria per avere un faccia a faccia, lui ha accettato, ma dopo una provocazione della ragazza (“Hai approfittato di questo spazio per cantare una tua canzone perché sei un grandissimo musicista e di questo te ne dò atto. Ti sei fatto pubblicità o no? Hai avuto l’opportunità di cantare una tua canzone in prima serata o no? O l’ho visto soltanto io?“) si è indispettito ed ha minacciato di lasciare la trasmissione.

“Scusate ma io questo teatrino, non ci sto. Vi saluto” – ha detto Francesco Baccini alzandosi dallo sgabello – “Questa è veramente una cosa tristissima. Io con questo mondo non c’entro assolutamente niente, che sia chiaro”.

Barbara d’Urso ha cercato di mantenere la calma:

“Francesco se vuoi sei libero di andartene, io però te l’ho chiesto dieci volte se Guenda poteva entrare e tu hai risposto di sì, ora che è entrata non posso farla stare zitta. Se vuoi sei libero di non risponderci, di salutarti e di andare eh, tranquillo. Ma non dirmi ‘se volete farvi le liti e questi teatrini’ perché insomma..”.

Alla fine, Baccini, non ha lasciato lo studio.

Baccini minaccia di lasciare Live Non è la d’Urso, i video