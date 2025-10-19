21.9 C
Baccanale dei Borghi ad Alba: sapori e tradizioni piemontesi

Il Baccanale dei Borghi si svolgerà ad Alba, in provincia di Cuneo, nel weekend del 18 e 19 ottobre. Questo evento è dedicato alla storia, ai sapori e alle tradizioni della città, ricreando l’atmosfera di un borgo medievale. I visitatori potranno ammirare figuranti in costume, bandiere e antichi mestieri, godendo di un ambiente festoso caratterizzato da buon cibo, musica e allegria.

L’evento avrà luogo il sabato dalle 18:00 alle 24:00 e la domenica dalle 10:00 alle 19:00. Ogni borgo rappresentato offrirà piatti tipici e vini locali in chiave street food. Tra le specialità culinarie ci saranno i ravioli con sugo d’asino del Borgo Santa Barbara, gli gnocchi con crema tartufata del Borgo del Fumo, la polenta con salsiccia del Borgo San Martino e la battuta di fassona con tartufo nero del Borgo dei Brichet. Non mancheranno dessert come pesche con cioccolato e amaretti, torta di nocciole e il famoso bonet piemontese. Gli amanti del vino potranno scegliere tra Barolo, Nebbiolo o Dolcetto, insieme a diverse birre artigianali disponibili in vari punti ristoro.

Il Baccanale dei Borghi offrirà anche divertimento con antichi giochi, esibizioni di sbandieratori e piccoli spettacoli che contribuiranno a creare un’atmosfera vivace e autentica. L’evento rappresenta un’opportunità unica per immergersi nel passato e assaporare i gusti del presente.

L’ingresso è libero. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web dedicato.

