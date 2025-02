Babysitter uccisa a Milano, il compagno confessa

Pablo Gonzalez Rivas, compagno di Jhoanna Nataly Quintanilla, scomparsa a Milano il 24 gennaio, ha confessato di averla uccisa. Durante un’interrogazione con la giudice Anna Calabi, il 48enne ha dichiarato: “L’ho uccisa io, non volevo”. È accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Ha spiegato di essere entrato in panico e di aver deciso di sbarazzarsi del corpo. Dalle indagini risulta che il cadavere sarebbe stato gettato nell’area di Cassano d’Adda, ricca di corsi d’acqua. Da ieri i carabinieri sono in cerca del corpo.

In un primo momento, Rivas aveva fornito una versione falsa: secondo lui, la notte della scomparsa, Jhoanna, babysitter di professione, sarebbe uscita di casa mentre lui dormiva sul divano dopo aver assunto un medicinale. La sua storia raccontava che non si era accorto del suo allontanamento con un trolley, documenti e pochi abiti invernali. Tuttavia, questa narrazione non ha convinto, venendo smentita prima dalla confessione e ora dagli sviluppi delle indagini. Si cerca di capire il luogo e le circostanze dell’omicidio, con l’ipotesi che Jhoanna sia morta in casa e poi caricata nel bagagliaio della sua Fiat Punto. Un video mostra Rivas mentre trasporta un pesante borsone tra l’auto e l’appartamento. La procura ha disposto il sequestro del monolocale, dell’auto, del garage, del cellulare e del computer dell’imputato, per accertare se il delitto sia stato premeditato.