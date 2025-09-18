28.9 C
Babysitter per un Giorno: Paolo Ruffini tra Risate e Sogni

Babysitter per un Giorno: Paolo Ruffini tra Risate e Sogni

Cosa succede se un attore, pronto per salire sul palco, si ritrova a fare da babysitter a un bambino?
Tra giochi con il pubblico e gag irresistibili, Paolo Ruffini e i suoi piccoli ospiti ci riporteranno all’infanzia, ricordandoci quanto sia importante non smettere mai di sognare e di giocare 🚀

🗓️ Teatro Manzoni di Milano – Dal 9 all’11 ottobre 2025
🎫 Acquista ora i tuoi biglietti:

#CiVediamoAlManzoni

