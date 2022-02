Square Enix ha annunciato oggi che gli utenti PlayStation avranno accesso a una demo scaricabile gratuita di Babylon’s Fall dal 25 febbraio 2022. La demo, compatibile sia con PS4 che PS5, offrirà l’accesso alla sezione iniziale del gioco permettendo di provare il gioco in singolo e in co-op a quattro giocatori in cross-play. Tutti i progressi e i riconoscimenti ottenuti saranno trasferiti alla versione completa del gioco per piattaforme PlayStation dopo l’uscita ufficiale del gioco, prevista per il 3 marzo. Chi prenoterà Babylon’s Fall Digital Deluxe Edition riceverà l’accesso anticipato al gioco completo dal 28 febbraio. Square Enix ha inoltre annunciato che tutti i giocatori di Babylon’s Fall otterranno gratuitamente il Battle Pass Premium durante la Stagione 1. La versione di prova offrirà diverse ore di contenuti della storia e l’opzione multiplayer senza limiti, per permettere ai player di iniziare a rendere più forti i loro personaggi.

Babylon’s Fall è il nuovo lavoro di PlatinumGames basato su combattimento collaborativo online, potenti armi e stile grafico insolito. Il gioco è esplorabile in solitaria o in gruppi formati da un massimo di quattro giocatori. Square Enix ha fatto sapere anche che dopo l’uscita, prevista anche su PC, Babylon’s Fall sarà supportato con nuove modalità di gioco, nuovi contenuti della storia e altre armi senza alcun costo aggiuntivo.