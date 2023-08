babyCalin lenzuolo con angoli grigio 60 x 120 cm

Spannbetttuch aus 100% Baumwolle für einen weichen und widerstandsfähigen Griff, Für Babymatratzen 60cm x 120cm, Von Geburt an, Babycalin-Produkte sind nach Oeko-Tex Standard 100 Klasse I zertifiziert (Textilien und Textilspielzeug für Babys), Dieses Zertifikat (Zertifikat Nr, CQ 984/1) stellt sicher, dass auf den Babycalin-Spannbetttüchern keine schädlichen Substanzen vorhanden sind, Wartung: Maschinenwaschbar bei 40°C, Verwenden Sie kein Bleichmittel, Es sollte nur mit Produkten gewaschen werden, die für farbige oder empfindliche Wäsche bestimmt sind, Feines Trocknerprogramm, Nicht bei sehr hohen Temperaturen bügeln, vorzugsweise ohne Dampf, Reinige chemisch nicht, Empfehlungen: Vor dem ersten Gebrauch waschen,

Per materassi per bambini di 60 cm x 120 cm100% cotone, cardato a maglia 130 g / m2Dalla nascitaLavabile in lavatrice a 40 ° c

