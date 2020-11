‘Baby Shark’, la filastrocca per bambini orecchiabile e martellante registrata dalla compagnia sudcoreana Pinkfong, è diventato il video più visto in assoluto nella storia di YouTube. La canzone infatti è stata finora visualizzata 7,04 miliardi di volte, superando il precedente detentore del record ‘Despacito’, il successo latin pop del cantante Luis Fonsi. Se si sommassero tutti gli ascolti avvenuti su YouTube, è come se ‘Baby Shark’ fosse stata trasmessa in streaming ininterrottamente per 30.187 anni. Si stima che i Pinkfong abbiano guadagnato circa 5,2 milioni di dollari (4,45 milioni di euro) dai soli stream di YouTube.

