Baby Shark è diventata la canzone più ascoltata in assoluto su YouTube con oltre 7 miliardi di views: ecco il motivo di un traguardo straordinario.

Baby Shark da record: la canzoncina più amata da grandi e piccini è diventata ufficialmente la più ascoltata su YouTube, superando i sette miliardi di visualizzazioni. Un traguardo straordinario che ha permesso alla filastrocca di superare anche una mega hit mondiale, Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee. Ma da cosa nasce il successo del brano creato in Corea del Sud?

Perché Baby Shark è la canzone più ascoltata su YouTube

Il video di Baby Shark ha superato i 7 miliardi di views. Canzone registrata da Hope Segoine, un bambino coreano-americano di dieci anni, è diventato un successone prima in Corea del Sud, poi nel resto dell’Asia e infine nei mercati occidentali, quelli americani ed europei.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/illustrations/youtube-reti-sociali-logo-3d-2712573/

A decretarne il successo c’è ovviamente la melodia facilmente canticchiabile da grandi e piccini, il balletto semplice da replicare, ma anche la leggerezza del video coloratissimo che racconta la storia della famiglia di squali, con il piccolo baby shark, la mamma, il papà, e i nonni. Ma ci dev’essere dell’altro…

Baby Shark: un successo social

Alla base dell’exploit di Baby Shark ci sono anche altri due fattori che vanno considerati. Innanzitutto il fenomeno K-pop, esploso all’improvviso negli ultimi anni grazie al successo di artisti come i BTS e le Blackpink. Ma poi anche il successo avuto dal brano sui social. Non solo i bambini sono infatti impazziti per questa filastrocca, ma anche gli adulti, che l’hanno utilizzata a milioni, ma davvero a milioni, sulle proprie storie di Instagram. Questo ha contribuito ad allargarne la platea di ascoltatori fino ad arrivare a quel numero spropositato che ha trasformato il brano non solo in una canzone da record, ma anche in un ‘classico’ della musica pop per bambini. Di seguito il video ufficiale:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/illustrations/youtube-reti-sociali-logo-3d-2712573/