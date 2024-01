Baby One More Time compie 25 anni: Britney lo celebra così

Britney Spears celebra il 25° anniversario del suo iconico album offrendo un’esperienza immersiva di realtà aumentata.

Son passati ben 25 anni da quando la principessa del pop firmò il suo primo contratto discografico con la Jive Records. Ed è così che con Baby One More Time, brano contenuto nell’omonimo disco, Britney Spears debuttò nel mondo della musica promettendosi un grande successo, da lì in avanti.

Un viaggio nel tempo con Snapchat

La principessa del pop ha deciso di celebrare il 25° anniversario del suo album di debutto “Baby One More Time” in un modo davvero innovativo. In collaborazione con Snapchat, la cantante offre ai suoi fan un’esperienza di realtà aumentata che li porta dietro le quinte del videoclip e mostra le sue migliori performance nel corso degli anni.

La piattaforma ha creato una serie di lenti AR, chiamate “Try-On Britney Spears Merch”, dedicate alla cantante e al suo album. Queste offrono agli utenti la possibilità di provare virtualmente una giacca stile college celebrativa e acquistarla per il loro guardaroba virtuale.

Tutto mentre la canzone “Baby One More Time” suona in sottofondo. Inoltre, con la lente “Shimmy”, gli Snapchatter e i loro amici possono ricreare una delle mosse più famose del video musicale dell’iconico singolo della pop star.

Infine, grazie alla funzione “Sounds”, gli utenti possono aggiungere le loro canzoni preferite e i remix del disco ai loro Snap, condividendoli con gli amici e postandoli nelle loro Storie e su Spotlight. Basta toccare l’icona della nota musicale sulla fotocamera di Snapchat.

L’album che ha segnato il successo di Britney Spears

L’album “Baby One More Time” ha proiettato Britney Spears nell’olimpo del pop. Con oltre 30 milioni di copie vendute, è uno dei dischi di maggior successo di tutti i tempi e l’album pop più venduto di sempre da una cantante teen.

Nonostante le critiche iniziali, il primo progetto discografico dell’allora adolescente ha fruttato alla stessa giovane artista una nomination come miglior esordiente ai Grammy del 2000. L’omonimo singolo ha venduto 10 milioni di copie, ed è probabilmente il miglior singolo d’esordio di tutti i tempi.

Di seguito l’iconico videoclip del singolo “Baby One More Time”: