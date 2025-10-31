Baby monitor sicuro: il primo dispositivo con certificazione SGS

Owlet, Inc. è un’azienda pioniera nel monitoraggio intelligente dei neonati e ha recentemente annunciato il lancio di Dream Sight, un nuovo dispositivo di video monitoraggio. Questo prodotto rappresenta una novità unica nel suo genere, essendo il primo baby monitor ad aver ottenuto il marchio di cybersicurezza SGS Cybersecurity Mark, una certificazione internazionale che attesta i più alti standard di sicurezza informatica e privacy.

Il monitor Dream Sight è stato testato da Brightsight, parte di SGS, una società leader nelle valutazioni di cybersicurezza a livello globale. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno di Owlet nel garantire la protezione dei dati e la sicurezza degli utenti, particolarmente importante quando si tratta della tecnologia destinata ai neonati.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il comunicato stampa completo su Business Wire.

