Seguo Baby K da quando nel 2011 pubblicò Femmina Alfa, all’epoca era una delle pochissime ragazze della scena rap. Poi è arrivato il disco in cui ha collaborato con Tiziano Ferro e nel 2015 l’enorme successo di Roma Bangkok (disco di diamante con più di 500.000 copie vendute). Dal duetto con Giusy Ferreri le cose sono cambiate e Baby K non ha più mollato il latin pop, diventando la regina dell’estate italiana.

In un’intervista rilasciata a Rolling Stone la cantante si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Non solo i colleghi che non la supportano, ma anche quelli che la “copiano”, ma che sfruttano il latin solo per sfornare tormentoni estivi e fare i big money, la Femmina Alfa in questa intervista non si è risparmiata.

“La prima a puntare sul latin pop in Italia? Sì, un po’ me lo riconosco, anche se in Italia c’è il problema che non ci si sostiene molto, tra artisti. Vedo che all’estero tendono sempre a citare chi c’era prima, chi ha aperto la strada. Soprattutto nell’hip hop. In Italia è una cosa che vedo meno. Io mi sono esposta, in tempi in cui i discografici mi dicevano che quella roba non avrebbe mai funzionato. Tutto è iniziato da Roma Bangkok ed è un esempio che poi in molti si sono sentiti di replicare come stile. È anche vero che il mio percorso è sempre stato così. Rappavo quando le radio non volevano saperne del rap, esisteva solo Fibra. Ho sempre fatto qualcosa di diverso, andando per la mia strada”.

La cantante ha spiegato che non voleva limitarsi a fare pezzi rap: “Prima facevo quasi solo rap, mi son trovata sempre di più in quelle scarpe“. Così il giornalista ha lanciato una shade: “Ci si son trovati anche gli altri, ascoltando i pezzi che escono ogni estate“. Frecciatina raccolta subito dall’artista: “Ho la stessa sensazione, sì. Io però non voglio sfruttare un genere per comodità quando penso possa funzionare, tipo in estate, per poi fare altro“.

Il 2022 segna finalmente il ritorno live di @BABYKMUSIC con il “Donna sulla Luna Tour 2022” ✨ 👉Biglietti in vendita dalle ore 16:00 dell’11 giugno 2021. Scopri i dettagli:https://t.co/a9c40Rmh8n pic.twitter.com/ZXN18jKgmB — TicketOne (@TicketOneIT) June 11, 2021

Baby K a Sanremo?

“Ci ho pensato, ma mai fino in fondo. Mai dire mai, ma fino ad ora mi sono accontentata di quello che ho fatto. Non ho ancora avuto questa necessità.

Quale brano estivo della concorrenza mi piace di più? Ancora non l’hai sentito, ma scelgo il brano di Fred De Palma e Anitta che uscirà tra poco“.