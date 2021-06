Baby K è tornata con un album a tre anni di distanza da Icona dal titolo Donna Sulla Luna. Un album inclusivo che contiene numerosi successi degli ultimi anni, da Playa (tormentone dell’estate 2019) a Non Mi Basta Più (hit dello scorso anno incisa con Chiara Ferragni).

Donna Sulla Luna quest’anno è stato anticipato dal singolo Pa Tì (in collaborazione con lo spagnolo Omar Montes) e dal singolo Mohicani (in collaborazione con i Boomdabash).

La tracklist è composta da ben 19 titoli, ma molti sono in realtà note vocali che hanno mandato a Baby K gli artisti con cui ha collaborato: da Samurai Jay e Boro Boro (con cui ha inciso il brano Dinero) a Giaime (con cui ha collaborato nella traccia Mia), fino a Enzo Dong, che ha remixato il singolo Bueons Aires uscito in piena pandemia l’anno scorso. Baby K in Donna Sulla Luna ha duettato anche con Gigi D’Alessio (nella traccia Rosso Amarena), Tedua (nella traccia Me Gusta).

Donna Sulla Luna è un pot-pourri di suoni e collaborazioni anticipato da un monologo della stessa rapper.

Baby K | Donna Sulla Luna | Ascolta tutto l’album

Ecco la tracklist del disco che contiene una serie di skit degli artisti ospiti:

Intro

Mohicani feat. Boomdabash

Pa tì con Omar Montes

Non mi basta più feat. Chiara Ferragni

Cuando te vi

Skit Samurai Jay

Playa

Skit Boro Boro

Dinero feat. Samurai Jay & Boro

Buenos Aires

Luna

Skit Tedua

Me gusta feat. Tedua

Rosso tramonto feat. Gigi D’Alessio

Skit Giaime

Mia feat. Giaime

Maglietta e Jeans

Tornado

Skit Enzo Dong

Buenois Aires Remix feat. Enzo Dong & Lele Blade