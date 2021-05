Baby K, Pa Ti: la nuova hit estiva della popstar italiana insieme a Omar Montes, cantante spagnolo considerato una stella della musica latina nel mondo.

L’estate sta arrivando e, puntuale come sempre, ecco arrivare l’annuncio di Baby K. La regina delle hit estive si prepara alla bella stagione 2021, e lo fa con un nuovo brano in salsa latina. S’intitola Pa Ti e la vede collaborare per la prima volta con la star spagnola Omar Montes, dopo il successo del 2020 insieme all’amica Chiara Ferragni. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul nuovo brano e sul cantautore spagnolo che accompagna la nostra hit maker.

Baby K, Pa Ti: il nuovo singolo con Omra Montes

La popstar aveva già annunciato nelle ultime settimane di aver in serbo grandi novità per i suoi fan. Novità che si sono concretizzate con l’annuncio più atteso nel primo lunedì di maggio. Con un post sui social la 38enne cantante ha riscaldato l’atmosfera: “Arriva la bomba“.

Baby K

Pa Ti è in arrivo il 7 maggio. Per il momento non conosciamo molti dettagli, ma sappiamo che insieme a lei c’è per la prima volta una grande star della musica latina internazionale, Omar Montes. Ecco il post:

Chi è Omar Montes, il cantante di Pa Ti con Baby K

Cantautore spagnolo 32enne, originario di Madrid, Omar Montes è da diverso tempo considerato uno degli artisti più importanti in Spagna, dove negli ultimi tempi ha fatto collezione di dischi d’oro e di platino. E adesso è pronto anche ad affacciarsi sul mercato internazionale e in particolare italiano. La sua fama si è accresciuta moltissimo ultimamente per la partecipazione ad alcuni reality show, che lo hanno portato a sfondare il muro del milione di follower sui social. Insomma, la collaborazione con Baby K potrebbe essere il trampolino di lancio definitivo sia per lui che per la stessa ex rapper romana, pronta a conquistare anche un nuovo mercato.

Di seguito la sua No puedo amar: