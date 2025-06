Baby K: ‘Follia Mediterranea’, il nuovo singolo estivo

Baby K torna con un nuovo singolo intitolato Follia Mediterranea, in uscita il 6 giugno, che dà il via a una trilogia musicale estiva. Questo brano non solo punta a diventare un tormentone, ma rappresenta anche un’evoluzione artistica e personale per l’artista.

Nella promozione del singolo, Claudia si presenta con un’immagine rinnovata e provocatoria, vestita in modo audace e ispirata dall’arte, citando la banana di Maurizio Cattelan. Questa scelta riflette un atto di autodeterminazione e ribalta l’idea di donna-oggetto.

La trilogia invita a riflettere sulla transizione da oggetto a persona, sottolineando la capacità di sentirsi viva e di avere desideri e sentimenti. Si tratta di un passaggio che implica una rivelaione personale e un’appartenenza autentica, rendendo impossibile tornare a una concezione passiva di sé.

Follia Mediterranea è stata scritta insieme a Cicco Sanchez, Viviana Colombo e Massimo Barberis, e rivendica la libertà di espressione e piacere. Baby K gioca con i codici della sensualità senza perdere il focus sul messaggio, creando un brano che combina ritmo, estetica e critica sociale in un manifesto pop identitario.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it