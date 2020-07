Ce lo avevano promesso ed hanno mantenuto la parola: a distanza di due settimane dall’uscita del singolo, Baby K e Chiara Ferragni hanno rilasciato anche il video ufficiale, con tanto di rapper che chiama la sua partner in crime col Motorola.

Il brano è da due settimane nella Top10 di iTunes, riuscirà con l’aiuto del video a contrastare quello che sembrerebbe essere il tormentone ufficiale dell’estate 2020, ovvero Karaoke di Boomdabash e Alessandra Amoroso?

Non temo temo più le onde Sto già in alto mare Se mi dai solo un goccio che rimango a fare Ti dico “okay” una volta Poi dico che è finita Ma dopo questa notte nulla è come prima, yay

Finestre nella chat Coi sogni dei pascià Lo chiederò all’estate Non fare la stupida Se la felicità È un bicchiere a metà Stasera mi ci tuffo mentre cerchi nelle app Non vado sotto vado on top Prima è vai e poi è stop Dolce amaro curaçao Già mi avevi al primo ciao (ciao) Tu fra queste bambole sembri Ken Ti ho in testa come Pantene Sei una ruota da lunedì fino al weekend

Wow, frena, suave, suavecito

Il cuore è a dieta

Tl tuo hai appetito

Il corpo dice ciò che non dico

Questo è il pezzo mio preferito

Ragione o sentimento

Rispondi: “baby c’è tempo”

Su un tetto ballando lento

Come bandiere al vento

Dammi il finale tanto noi siamo già il film

Sullo sfondo c’è una canzone, fa così

Non temo temo più le onde

Sto già in alto mare

Se mi dai solo un goccio che rimango a fare

Ti dico “okay” una volta

Poi dico che è finita

Ma dopo questa notte nulla è come prima, yay

Si alzano le onde, rimango ad aspettare

Che il sole all’orizzonte scende dalle sue scale

La vita è in una notte, dimmi che male c’è

Una notte poi son due, non c’è due senza tre

Non temo temo più le onde

Sto già in alto mare

Se mi dai solo un goccio che rimango a fare

Ti dico “okay” una volta

Poi dico che è finita

Ma dopo questa notte nulla è come prima, yay

Non c’è due senza tre

Non c’è due senza tre

Non c’è due senza tre

Senza te te te

(Ooh) Altro giro (ye ye ye ye)

Mmm, non mi basta