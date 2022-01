Non è la prima volta che raccontiamo storie di legami tra cuccioli e dei veterani di guerra. Ma senza dubbio quella di oggi ha un non so che di davvero speciale. Forse perché, questa volta, non solo il veterano ha trovato il suo supporto in un cucciolo, ma anche il contrario. Leggi di seguito la storia dell’amicizia straordinaria tra Baby Girl e Keith Wade e, se ti è piaciuta, condividila con i tuoi amici.

Ogni veterano di guerra, quando torna a casa, deve fare i conti con dei traumi emotivi che difficilmente passano in poco tempo. Ci sono associazioni e gruppi di ascolto che li supportano, ma a volte tutto questo sembra non essere abbastanza.

Un altro modo in cui questi veterani possono trovare, a volte, il supporto emotivo di cui hanno bisogno, è quando riescono a trovare un cucciolo da coccolare e che gli fa compagnia.

Keith Wade, un veterano dell’esercito degli Stati Uniti d’America, non solo aveva tutti i suoi traumi dovuto alle guerre che aveva affrontato, ma era rimasto anche vittime di un terribile incidente stradale, da cui era uscito vivo a malapena.

Dopo averle provate tutte, si è convinto ad adottare un cagnolino ed ha contattato la Black Ops Rescue.

L’incontro tra Keith e Baby Girl

La Black Ops Rescue è un’associazione che si occupa di trovare il cagnolino giusto per ogni veterano che fa una richiesta di adozione. Quando hanno saputo della storia di Keith, hanno fatto delle ricerche nei rifugi di tutta la zona.

L’attenzione dei volontari si è fermata sul sito del Max Fund Animal Adoption Center di Denver. Nella lista per le adozioni c’era questa femmina di pitbull, di nome Baby Girl, che sembrava proprio quella giusta per Keith.

Anche lei, infatti, aveva subito dei traumi in passato che avevano spento quella luce che aveva sempre avuto dentro.

Le due associazioni si sono accordate ed hanno organizzato in fretta un incontro tra Keith e Baby Girl. Fin dal primo istante in cui i due si sono visti, tra loro è nato un legame davvero straordinario.

Sembrava che ognuno capisse i dolori dell’altro e che fosse pronto per curarli con tutto l’amore possibile.

Ora Keith e la sua nuova amica a quattro zampe vivono insieme e si godono ogni giorno una spensieratezza che sembrava ormai perduta per sempre.