Baby Gang e Morgan oggi hanno tirato un sospiro di sollievo

Cosa hanno in comune Baby Gang e Morgan? All’apparenza niente, se non che entrambi si occupano di musica, seppur in maniera totalmente differente. Ma oggi hanno entrambi tirato un sospiro di sollievo perché tutti e due sono stati assolti da un’accusa che gli era stata mossa.

Il primo, condannato in primo grado a quattro anni e dieci mesi per presunta rapina, è stato assolto in appello con la formula piena per ‘non aver commesso il fatto’, mentre il secondo, accusato da Bugo di diffamazione, è stato assolto perché ‘il fatto non sussiste’.

“La verità è che io Bugo lo stimo, e lo stimavo anche all’epoca”, ha dichiarato il cantautore al Corriere della Sera. “In passato, quando mi sono trovato senza una casa e ho avuto bisogno di aiuto, lui mi ha dato una mano. E voglio chiedergli scusa se si è sentito offeso dai miei toni in alcune interviste, che erano frutto della frattura di quel momento. Io uso spesso un linguaggio iperbolico e sferzante. Sarebbe bello che tornassimo sul palco insieme”.

Più complicata, invece, la storia di Baby Gang che per quell’accusa di presunta rapina a mano armata era finito addirittura in carcere. Il suo legale Niccolò Vecchioni, poi, era riuscito a farlo scarcerare dimostrando che gli elementi probatori erano “lacunosi” e che quel giorno il rapper non era a Vignate, ma a Rimini e quindi non avrebbe mai potuto commettere la rapina. Oggi, dopo mesi di arresti domiciliari, la Corte di appello di Milano ha deciso l’assoluzione dopo la condanna del primo grado.

Baby Gang, un’altra condanna pende su lui

Il trapper, tuttavia, non può comunque dormire sonni tranquilli, questo perché pende ancora su lui un’altra accusa che l’ha visto condannare a 5 anni e 2 mesi di reclusione in primo appello per una presunta sparatoria nel milanese. Una decisione a cui Baby Gang si è opposto in appello: la nuova sentenza è prevista per il prossimo 8 luglio. Sarà assolto anche in questo caso? O verrà condannato?

🔵Assolto #BabyGang “per non aver commesso il fatto”. Il trapper 23enne era stato condannato in primo grado a 4 anni e 10 mesi per una rapina nel milanese. Attesa nei prossimi giorni la sentenza d’appello per un’altra condanna in primo grado su una sparatoria di due anni fa pic.twitter.com/mq42MMyt2p — Rai Radio1 (@Radio1Rai) July 1, 2024

