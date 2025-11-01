Baby Acquatic’s Day ad Arezzo: nuoto e divertimento in famiglia

19.2 C
Neonati e genitori si incontrano in piscina per una nuova edizione del Baby Acquatic’s Day. L’evento, dedicato ai bambini da zero a quattro anni, si svolgerà al Palazzetto del Nuoto di Arezzo. A partire dalle 9.30 di domenica 9 novembre, le famiglie potranno scoprire il mondo del nuoto baby attraverso una partecipazione gratuita.

Durante la mattinata, organizzata dalla Sport Service, genitori e figli vivranno una lezione insieme in piscina, guidati dai tecnici e dagli istruttori della Chimera Nuoto, utilizzando il Metodo Giletto, l’unico approccio italiano scientificamente riconosciuto per insegnare il nuoto in età neonatale. Dopo l’accoglienza al Palazzetto del Nuoto, i partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei in base all’età. Ogni lezione durerà mezz’ora e richiederà la presenza di un genitore accanto al proprio bambino, per favorire un approccio tranquillo all’acqua e per svolgere attività psicomotoria condivisa. Queste esperienze sono state dimostrate benefiche per la crescita del neonato, contribuendo alla sicurezza in acqua, stimolando lo sviluppo cognitivo e linguistico, e favorendo il sonno.

L’evento sarà avvolto da un sottofondo musicale e avrà luogo sotto l’egida della Chimera Nuoto, affiliata alla “Scuola Nazionale di Educazione Acquatica Infantile”, una rete di realtà italiane specializzate nel nuoto per la prima infanzia. Per iscrizioni e prenotazioni, è possibile contattare la segreteria del Palazzetto del Nuoto o inviare una mail all’indirizzo fornito.

Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, sottolinea come il Baby Acquatic’s Day rappresenti un’importante occasione di incontro tra famiglie e istruttori, trasformando l’acqua in un ambiente di gioco e crescita condivisa.

