Babbo Natale vs Grinch in Italia

Durante il periodo natalizio, il Bosco della Luna si trasforma per accogliere i più piccoli con un’attività unica: uno spettacolo dinamico che si fonde con una caccia al tesoro coinvolgente. Lo spettacolo, intitolato “Babbo VS Grinch: la febbre di Natale”, sarà tenuto da attori professionisti e la location sarà addobbata per rendere l’esperienza ancora più immersiva.

I bambini potranno assistere allo spettacolo e partecipare attivamente alla storia, che ruota attorno alla missione di salvare il Natale. È la vigilia di Natale e Babbo Natale si è ammalato, tossisce e starnutisce, e non riesce nemmeno ad alzarsi dalla poltrona. Gli elfi scoprono che la causa potrebbe non essere un semplice raffreddore, ma forse lo zampino del Grinch, che vuole rovinare la festa più magica del mondo.

I bambini, insieme agli elfi, partiranno alla ricerca dell’unico rimedio capace di guarire Babbo Natale, un ingrediente segreto che si nasconde nel Bosco della Luna. Tra indovinelli e prove, i piccoli spettatori diventeranno protagonisti, aiutando a salvare Babbo Natale e la gioia del Natale in tutto il mondo. La possibilità di incontrare Babbo Natale, consegnargli le letterine e fare foto con un Babbo Natale alto 8 metri renderà l’esperienza ancora più speciale. I genitori possono assistere allo spettacolo o godere di un po’ di relax nell’area Bar. Lo spettacolo si terrà il 6, 14 e 20 dicembre.