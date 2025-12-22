Babbo Bau Walk a Roma per aiutare gli animali

Sabato 27 dicembre, il Parco della Pace, situato in via Vico Viganò a Tor Bella Monaca, ospiterà la “Babbo Bau Walk”, un evento dedicato agli animali domestici e alle loro famiglie, promosso dal Municipio VI delle Torri. L’iniziativa ha lo scopo di supportare coloro che hanno difficoltà a prendersi cura del proprio animale, offrendo vaccinazioni e visite veterinarie gratuite.

Durante la giornata, quattro medici veterinari vaccineranno fino a 170 cani e 80 gatti. Inoltre, sarà previsto un voucher gratuito per il richiamo della seconda vaccinazione o per una visita di controllo, a cura del Policlinico Veterinario Roma Sud. Per partecipare, è necessario portare il libretto sanitario dell’animale, un documento o codice fiscale del proprietario e un indirizzo email per l’invio del voucher.

Il programma inizierà alle 9 con l’apertura del parco, seguita dalla registrazione degli animali alle 10 e dal controllo dei microchip alle 10.30, in collaborazione con le Guardie Zoofile Noorsa e i volontari di Pet Care 118. Alle 11 partirà la camminata, con rientro alle 12 e le premiazioni per il miglior look natalizio, la coppia cane-padrone più stravagante e il cane e padrone più anziani.

Alle 12.30 sarà offerta una pizza per tutti, mentre dalle 15 ci sarà spazio all’animazione per bambini. Alle 16 si terrà una dimostrazione di primo soccorso BLS e disostruzione pediatrica, a cura del personale infermieristico di 112 Lazio Soccorso APS ETS. Dalle 17 riprenderanno vaccinazioni, visite gratuite e foto ricordo, fino alla chiusura dell’evento alle 18.