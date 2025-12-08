Babbi Natale in corsa a Michendorf

Ogni anno, l’avvicinarsi del Natale porta a manifestazioni festose in tutto il mondo. In Germania, a Michendorf, si tiene una tradizionale corsa di Natale con centinaia di partecipanti travestiti da Babbo Natale.
