Babbi Natale in corsa a Michendorf

Da stranotizie

Ogni anno, l’avvicinarsi del Natale porta a manifestazioni festose in tutto il mondo. In Germania, a Michendorf, si tiene una tradizionale corsa di Natale con centinaia di partecipanti travestiti da Babbo Natale.

