Babà vegano italiano ai frutti di bosco

Il babà vegano ai frutti di bosco firmato dal chef Sergio Acquaviva, membro della Nazionale Italiana Cuochi, è una raffinata interpretazione plant based di un grande classico della pasticceria italiana. L’impasto, privo di ingredienti di origine animale, sfrutta una combinazione tecnica di proteine vegetali, lecitina di soia e gomma xantana per ottenere una struttura soffice, elastica e perfettamente alveolata.

Per preparare il babà, si inizia versando in planetaria ¾ di acqua e tutte le polveri, tranne il sale, e impastando con il gancio fino a quando il composto risulterà incordato. Si aggiunge la parte restante dell’acqua e si continua a impastare fino a quando risulterà nuovamente incordato, quindi si aggiungono i grassi poco alla volta e infine il sale. Si formano delle palline da 35 g, si procede con la pirlatura e si dispongono negli stampi. Si cuoce a 170°C per 20 minuti.

Per la bagna, si versa l’acqua, lo zucchero e le spezie in una pentola, quindi si porta ad ebollizione. Si lascia raffreddare e infine si aggiunge il rum. Per la ganache montata al Philadelphia vegetale, si disperde l’agar agar nello zucchero semolato e si aggiunge il latte di mandorla. Si porta ad ebollizione, si lascia stemperare, si versa sul cioccolato bianco vegano ed emulsiona. Si aggiunge la panna di soia e il Philadelphia Vegetale, continuando a emulsionare. Si lascia raffreddare e far riposare in frigo.

Per la salsa al cioccolato, si unisce acqua, fecola e glucosio in una pentola e si porta ad ebollizione. Si versa sul cioccolato ed emulsiona. Si lascia raffreddare in frigo. Per l’assemblaggio finale e il servizio, si immergono i babà nella bagna, si strizzano e si posizionano nel piatto. Si monta la ganache e si guarnisce il babà, secondo la forma desiderata. Si versa la salsa al cioccolato intorno al pezzo principale e si decora con abbondanti frutti rossi. La finitura con frutti di bosco freschi dona freschezza, acidità e colore, completando un dessert moderno che unisce tecnica professionale, eleganza estetica e attenzione alle nuove esigenze alimentari.