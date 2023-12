B.F., Barbara Saltamartini cooptata in CdA

– Il consiglio di amministrazione di B.F., holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, ha approvato la nomina per cooptazione di Barbara Saltamartini quale nuovo consigliere, a seguito delle dimissioni – rassegnate con efficacia dalla data di nomina di un nuovo consigliere – da Stefania Quintavalla, consigliere non esecutivo e indipendente e componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, come già reso noto lo scorso 24 novembre.

Stefania Quintavalla era stata eletta consigliere di amministrazione dall’assemblea degli azionisti del 10 maggio 2022, nell’ambito della lista presentata dall’azionista Arum. Al riguardo la società precisa che il CdA non ha proceduto alla nomina, in sostituzione di Stefania Quintavalla, di Luigi Pio Scordamaglia settimo candidato della lista succitata e unico risultato non eletto, al fine di assicurare la conformità della composizione del board alla disciplina inerente l’equilibrio tra generi.

