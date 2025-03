Azzurro fragile. I calanchi delle argille blu nell’arte contemporanea

Dal 15 marzo al 22 giugno 2025, le Collezioni Comunali d’Arte di Bologna ospiteranno la mostra “Azzurro fragile. I calanchi delle argille azzurre nell’arte contemporanea”, curata da Matteo Zauli. L’esposizione presenterà opere di artisti italiani e internazionali che hanno un legame con il territorio delle argille azzurre, tra Cesena e Castel San Pietro Terme. L’inaugurazione si terrà il 14 marzo 2025, in coincidenza con la Giornata nazionale del Paesaggio.

La mostra, a seguito dell’esibizione “IMMANENTE”, è parte di una collaborazione tra il Settore Musei Civici di Bologna e il Museo Carlo Zauli, dedicata alla ricerca e valorizzazione della ceramica. “Azzurro fragile” sarà suddivisa in tre sezioni: un’introduzione documentaristica, una sezione storica e una contemporanea. La prima offrirà informazioni sul territorio e la sua importanza storica per l’arte ceramica, con contributi visivi di Riccardo Calamandrei e altri. La sezione storica mostrerà opere di Francesco Nonni, Carlo Zauli e Giovanni Pini, mentre la parte contemporanea presenterà lavori di artisti come Sergia Avveduti, Gaia Carboni e Marco Ceroni, alcune opere create appositamente per la mostra.

Il progetto si inserisce nel Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre, volto a promuovere il patrimonio naturale e culturale dell’area. Attraverso molteplici linguaggi artistici, la mostra mira a riflettere la diversità dell’arte contemporanea. Sarà pubblicato un catalogo a corredo dell’esposizione, contenente anche testi di esperti nel settore. La mostra si svolgerà presso il Palazzo d’Accursio di Bologna con orari di apertura specifici e diverse tariffe di ingresso.