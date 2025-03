Azzurri sconfitti nel Sei Nazioni

L’Italia del rugby perde contro l’Irlanda 22-17 all’Olimpico nell’ultima partita del Torneo Sei Nazioni, nonostante un buon primo tempo. La squadra di coach Quesada chiude la competizione con 4 punti, ottenendo una sola vittoria, quella contro il Galles nella gara d’esordio all’Olimpico. Le altre partite hanno visto l’Italia sconfitta contro Scozia, Inghilterra e Francia.

La partita inizia bene per l’Italia che segna una meta al 12′, grazie a Ioane che capitalizza un’ottima azione cominciata da un calcio di Garbisi. Allan trasforma il seguito, portando gli azzurri sul 7-0. Tuttavia, l’entusiasmo dura poco. L’Irlanda si riprende e, dopo un tentativo di meta annullato a Bealham, riesce a pareggiare con le mete di Keenan e Crowley. L’Italia, pur giocando bene e sfruttando le proprie occasioni, va all’intervallo in svantaggio 12-10.

Nella seconda metà, l’Irlanda mostra maggiore determinazione e mette sotto pressione gli azzurri: Sheehan segna una meta, mentre l’espulsione di Vintcent, che si aggiunge a quella di capitan Lamaro del primo tempo, non cambia l’andamento. Nonostante un’altra meta azzurra nel finale, l’Irlanda allunga in modo decisivo. La partita termina 22-17, segnando la fine della competizione per l’Italia, che non riesce a capitalizzare la buona prestazione iniziale.