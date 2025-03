Azzurri giocano alla pari per un tempo, poi cedono

L’Inghilterra ha sconfitto l’Italia con un punteggio di 47-24 nella quarta giornata del Sei Nazioni di rugby, disputata a Twickenham. La partita è iniziata in modo equilibrato, con i padroni di casa che hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 21-17. Tuttavia, l’inizio del secondo tempo è stato disastroso per gli azzurri, che hanno subito tre mete negli primi dieci minuti, perdendo contatto con gli avversari. Sabato prossimo l’Italia affronterà l’Irlanda all’Olimpico per l’ultima giornata del torneo. La Francia guida la classifica con 16 punti, seguita dall’Inghilterra con 15 e dall’Irlanda con 14; l’Italia è quinta con 4 punti, mentre il Galles è ultimo con 3.

Nella partita, l’Inghilterra è passata in vantaggio dopo soli 4 minuti con una meta di Willis. L’Italia ha risposto al 14′ con una meta di Capuozzo, trasformata da Garbisi, riportando il punteggio in equilibrio. Tuttavia, l’Inghilterra ha segnato un’altra meta con Freeman al 29′, seguita da un’ulteriore meta di Vincent, e ha chiuso la prima frazione sul 21-17 grazie a un calcio di Garbisi.

Nella ripresa, l’Inghilterra ha accelerato, segnando tre mete in rapida successione con Stewart, Curry e Sleightholme, allungando il punteggio fino a 42-17. L’Italia ha trovato la sua terza meta con Menoncello, accorciando sul 42-24, ma nel recupero, l’Inghilterra ha segnato ancora con Earl, chiudendo il match sul 47-24. Fin Smith ha mantenuto un’ottima prestazione, nonostante abbia sbagliato l’ultima trasformazione.