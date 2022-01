Jen aveva perso la sua cucciola Azzurra Diamante nel 2016 a New York e l’ha ritrovata nel 2021 nel Tennessee: il video della riunione

Quello che è successo ad una ragazzo di New York di nome Jen costa ha davvero dell’incredibile. Purtroppo qualche anno fa si è ammalata di cancro ed è stata costretta a subire degli interventi e delle cure molto pesanti. Nel frattempo, è successa un’altra cosa bruttissima. La sua cagnolina Azzurra Diamante è fuggita via facendo perdere tutte le sue tracce.

La donna quindi si è ritrovata a dover affrontare il periodo peggiore della sua vita senza il supporto soprattutto emotivo della sua adorata amica a quattro zampe.

I giorni passavano dalla scomparsa della cagnolina e alla fine sono diventati settimane, mesi, anni.

Anni in cui Jen ha affrontato comunque la sua lotta con la malattia, vincendola anche, tra l’altro.

Jen aveva anche un altro cane in casa. Lui si chiamava Bruno ed è purtroppo morto per un tumore, lasciando così Jen del tutto da sola. Non avendo avuto più alcuna notizia di Azzurra e avendo perso anche Bruno, la ragazza ha adottato un altro cucciolo, Pancake.

I due hanno legato subito, ma nel cuore di Jen rimaneva sempre un buco enorme, quello lasciato dalla scomparsa di Azzurra Diamante.

L’assurdo ritrovamento di Azzurra Diamante

Nel 2021, quindi 5 anni dopo la scomparsa della cagnolina, è successo qualcosa di davvero molto strano, ma allo stesso tempo straordinario.

Una donna di nome Abby Bayless si era da poso trasferita nel suo nuovo appartamento nel Tennessee. Al suo arrivo nella nuova casa aveva trovato questa femmina di bulldog sconosciuta che l’aspettava davanti alla porta.

La ragazza, amante degli animali, ha visto che non se la passava tanto bene e quindi l’ha lasciata entrare e l’ha accudita per alcuni giorni.

Abby successivamente ha contattato una sua amica del controllo animali della città, che è subito andata a prelevare la cucciola. Dopo una visita e una scansione del microchip si è scoperto che il suo nome era Azzurra Diamante e che proveniva da New York, a oltre 1000 km di distanza.

Quando il controllo animali ha contattato Jen Costa, lei ovviamente non riusciva a credere alle sue orecchie. Ma era tutto vero e la sua cucciola era viva e vegeta.

Nonostante fossero passati 5 anni, la cagnolina ha riconosciuto subito la sua mamma e quando l’ha vista non ha trattenuto l’emozione.