“E’ in atto un sabotaggio da parte di chi non vuole che la scuola riparta”. Lo sostiene la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, rilanciando l’allarme di Conte che un mese fa aveva parlato di “inaccettabile ricatto del sindacato che minaccia di paralizzare la ripresa scolastica”. In un’intervista a Repubblica, tuttavia, la ministra dell’Istruzione ribadisce che la decisone di riaprire le scuole a settembre resta tale, aggiungendo che “tutti ci auguriamo che i dati migliorino. Dipende dai comportamenti. È una questione di responsabilità: individuale e collettiva. Gli esami di Stato si sono svolti in sicurezza, nessun ragazzo si è ammalato. I nuovi contagi sono avvenuti in vacanza, non a scuola”.

