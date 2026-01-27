Azzardo in Lombardia

Il gioco d’azzardo rappresenta un terreno fertile per le infiltrazioni della criminalità organizzata e un fattore di forte impatto sociale. La Commissione Antimafia del Consiglio regionale della Lombardia ha presentato una Relazione che emerge da un lavoro di approfondimento condotto attraverso sette audizioni dedicate al tema.

La Relazione ripercorre il processo di progressiva legalizzazione del gioco d’azzardo, che ha trasformato il gioco anche in una leva di finanziamento pubblico, favorendo una riorganizzazione del settore e una crescita costante dell’offerta. Tuttavia, a questo sviluppo non è corrisposta un’adeguata valutazione degli effetti negativi sulla società, tra cui l’aumento delle dipendenze, dell’usura e delle dinamiche criminali.

Nonostante un quadro normativo fondato su tracciabilità, identificazione e obblighi antiriciclaggio, la Relazione evidenzia come la legalizzazione di parte del settore abbia favorito l’infiltrazione delle mafie, storicamente legate al gioco d’azzardo. Le organizzazioni criminali si sono inserite in modo capillare nel mercato dell’intrattenimento, interessando tutte le principali tipologie di gioco.

La Relazione fotografa una crescita costante del fenomeno, con la raccolta passata da 84 miliardi di euro a 136 miliardi nel 2022, arrivando a circa 150 miliardi nel 2023. In Lombardia, il gioco più diffuso resta quello delle AWP, presenti in oltre 83mila punti, seguite dalle VLT, attive in 848 siti regionali.

L’analisi territoriale mette in evidenza la “pedemontana dell’azzardo online”, una fascia che dal Bresciano attraversa l’area metropolitana di Milano fino ai comuni attorno a Malpensa, caratterizzata da livelli di spesa pro capite nel gioco online nettamente superiori alla media regionale. Accanto al tema delle infiltrazioni criminali, la Relazione dedica ampio spazio al gioco d’azzardo patologico, definito una dipendenza capace di disgregare famiglie e relazioni sociali.

La Commissione sottolinea l’importanza di prevenzione e controllo che devono procedere insieme alla cura, rafforzando le risorse a disposizione delle forze dell’ordine e dotandole di tecnologie adeguate. necessario un’azione coordinata e trasversale tra Regione, enti locali, forze dell’ordine e magistratura, perché il gioco d’azzardo è un fenomeno complesso che richiede risposte strutturate e condivise.