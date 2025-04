Azizam di Ed Sheeran: Significato e Sogni da Condividere su WhatsApp

Azizam è il nuovo singolo di Ed Sheeran, il primo brano a debuttare sugli Stati di WhatsApp, che consente di aggiungere una colonna sonora agli aggiornamenti in app. La canzone esplora una connessione profonda tra due persone che si incontrano in una danza. Il titolo “Azizam” deriva da un termine persiano che significa “mio caro” o “mia amata”, e include sonorità folk persiane unite a influenze della musica irlandese.

Sheeran ha eseguito il brano per la prima volta a New Orleans il 15 marzo, e ora è disponibile ufficialmente. La canzone racconta l’esperienza di due individui che, incontrandosi in una pista da ballo, instaurano un legame intenso ma fugace, sia fisico che spirituale.

Inoltre, Azizam è stato registrato come il primo brano a comparire negli Stati di WhatsApp, permettendo agli utenti di aggiungere musica a foto e video inviati come aggiornamenti di stato. Le colonne sonore possono essere scelte da una galleria specifica e l’utente può decidere quale parte della canzone utilizzare, limitata a 60 secondi per i video e 15 per le foto.

Il singolo non ha ancora un video ufficiale, ma è associato a un Pink Heart Video, una versione non ufficiale girata in America. I fan attendono anche con ansia l’uscita del nuovo album di Sheeran, intitolato Play, sebbene la data di rilascio non sia stata ancora annunciata.