Azioni Ostili: Contrarie ai Nostri Interessi e Senza Fondamento Industriale

L’offerta di Monte dei Paschi di Siena (Mps) su Mediobanca è considerata ostile e contraria agli interessi di quest’ultima, secondo una nota della banca guidata da Alberto Nagel. Mediobanca afferma che l’offerta non ha un razionale industriale o finanziario e distrugge valore. La coincidenza di azionisti tra Mps, Mediobanca e Assicurazioni Generali in un’offerta esclusivamente in azioni potrebbe generare disomogeneità d’interessi. Mps mira a costituire il terzo gruppo bancario italiano, alle spalle di Intesa Sanpaolo e Unicredit, nel contesto di un risico bancario nazionale che coinvolge Del Vecchio e Caltagirone come attori chiave.

Mediobanca si concentra sull’attuazione del piano “One Brand – One Culture”, presentando risultati positivi per l’esercizio ‘23/’24. Questo piano prevede un utile per azione di 1,8 euro entro il 2026 e un ritorno sul capitale tangibile del 15%. Attualmente, il Ministero dell’Economia è il primo azionista di Mps con l’11,7% delle azioni, mentre Delfin possiede il 9,78% e Caltagirone il 5,03%. Banco Bpm, che ha avviato un’opa su Anima, detiene anch’esso un 5,03% di Mps. Dopo l’operazione, Banco Bpm avrà circa il 9% di Mps, creando incroci con l’offerta di Unicredit su Banco Bpm, ma gli azionisti non agiscono in concerto.

In Mediobanca, il gruppo Delfin è il principale azionista con il 19,81%, seguito da Caltagirone (5,5%) e Blackrock (4,23%). Mediobanca è anche il maggior azionista di Generali, con il 13,10% del capitale.