Aziende italiane e digitalizzazione: opportunità in crescita

Le aziende che integrano tecnologie digitali nei loro processi tendono a produrre ed esportare di più rispetto alle altre. Tuttavia, la diffusione di queste tecnologie resta limitata. Secondo un’analisi di Unioncamere e del Centro studi Tagliacarne, le imprese digitalizzate presentano una produttività superiore del 12% e una propensione all’export del 67%.

Nonostante un incremento nell’adozione delle tecnologie digitali negli ultimi anni, i dati provenienti dai punti impresa digitale delle Camere di commercio evidenziano un miglioramento ancora contenuto della maturità digitale delle aziende. I Pid hanno supportato oltre 800 mila imprese nel loro processo di digitalizzazione, offrendo servizi di informazione, formazione e mentoring. È fondamentale ampliare queste iniziative per rendere le nuove tecnologie, in particolare l’intelligenza artificiale, più accessibili.

Il panorama attuale mostra una diminuzione della quota di aziende che utilizzano soluzioni avanzate di digitalizzazione, passata dal 60,5% al 42%. Tuttavia, cresce il numero delle imprese specialiste e esperte, che applicano le tecnologie in modo limitato o integrato nei propri processi. L’intelligenza artificiale si sta diffondendo rapidamente nel settore aziendale: quasi il 60% delle imprese prevede di implementarla nei team di lavoro entro un anno.

In un contesto di crescente collaborazione tra umani e intelligenza artificiale, il 30% delle aziende utilizza già questa tecnologia, rispetto al 6% di pochi anni fa. L’indagine globale ha rilevato che il 93% delle imprese esplora applicazioni di AI generativa, specialmente nei settori delle telecomunicazioni, beni di consumo, aerospazio e difesa, focalizzandosi su aree come il servizio clienti, marketing e gestione del rischio.