Aziende italiane: come l’AI trasforma la spesa nel 2025

Nel 2025, le aziende italiane affrontano un contesto economico difficile, caratterizzato da inflazione e incertezze globali, ma hanno scelto di non optare per tagli drastici. Secondo il nuovo Spend Index di Soldo, oltre 25.000 imprese in Italia e in Europa stanno ottimizzando i propri flussi di spesa, adottando un approccio strategico volto a migliorare l’efficienza e la resilienza.

Un aspetto centrale dell’analisi riguarda l’aumento degli investimenti nell’intelligenza artificiale (AI). Le aziende italiane con oltre 100 dipendenti hanno raddoppiato il loro budget per l’AI, segnando un incremento del 130% rispetto all’anno precedente. Questo interesse si traduce in un’integrazione concreta dell’AI nei processi lavorativi, con strumenti come assistenti virtuali e automazione dei processi produttivi. È stato registrato un aumento del 52% nell’utilizzo di ChatGPT, accompagnato da un incremento della spesa del 229%.

Anche le spese per software e servizi professionali sono in crescita. Gli investimenti in software sono aumentati del 37%, mentre i servizi professionali, necessari per la nuova compliance, hanno visto un incremento del 41%. Di conseguenza, la spesa operativa totale è aumentata del 32%, con un controllo più accurato sui flussi di cassa e l’ottimizzazione dei processi decisionali.

Le trasferte aziendali, nonostante l’aumento dei costi, hanno registrato un incremento complessivo del 12%. In particolare, le spese per veicoli e noleggio auto sono aumentate rispettivamente del 49% e del 30%. Questo trend è supportato dalla normativa sulla tracciabilità delle spese introdotta dalla Legge di Bilancio 2025.

Infine, le grandi aziende hanno ridotto le spese ricorrenti del 30% grazie a politiche di gestione più rigide, mentre le piccole e medie imprese hanno mantenuto la spesa sostanzialmente stabile.