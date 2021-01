No, fabbricare un vaccino non è come bere un bicchier d’acqua. Pfizer, col fiato sul collo dei clienti, è costretta a chiedere aiuto alle rivali Sanofi e Baxter per produrlo. AstraZeneca non ha nemmeno l’autorizzazione a distribuirlo in Europa e già annuncia ritardi gravidi di controversie con Bruxelles. Johnson&Johnson mette le mani avanti quando deve ancora pubblicare i risultati delle sperimentazioni: potrebbero allungarsi i tempi per il mercato Usa. Sanofi, infine, che quasi al traguardo allarga le braccia e annuncia: i dati non funzionano, l’efficacia è troppo bassa e dobbiamo ricominciare con un nuovo test.

Quasi tutti i cavalli in pista nella corsa mondiale dei vaccini hanno subìto piccoli o grandi inciampi. Le aziende che hanno preso impegni nero su bianco non hanno giustificazioni per le loro inadempienze, ma il percorso per arrivare alla siringa (anche lei oggetto non privo di insidie tecniche) è oggettivamente complesso. Rispetto agli altri prodotti, i vaccini hanno bisogno di oltre un centinaio di controlli e timbri per l’adeguatezza degli impianti, devono rispettare le regole della biologia per quanto riguarda i tempi di replicazione dei virus, vanno infialati in provette di vetro speciali per non rilasciare impurità e resistere al freddo. E anche quando, alla fine del percorso, possono essere iniettati, richiedono siringhe di precisione per sfruttare al meglio ogni goccia di prodotto.

Gli impianti

Prima ancora di mettersi in moto, gli impianti di produzione e infialamento devono essere ispezionati e validati dalle agenzie regolatorie per i farmaci. Le regole da seguire si chiamano Good Manufacturing Practice (Gmp) o norme di buona fabbricazione. Sono fissate dall’Oms ma ogni nazione può chiederne di più stringenti (e l’Europa lo fa). Il pdf che le contiene è lungo 170 pagine e si concentra sulla sterilità, in ogni fase della produzione, e sull’omogeneità, per evitare che una fiala contenga più principio attivo di un’altra. La peculiarità di questi impianti industriali è uno dei motivi principali per cui è così difficile riconvertire altre fabbriche alla produzione dei vaccini. La stessa Sanofi, che pure parte già come azienda farmaceutica, ha accettato di produrre il vaccino di Pfizer e BioNTech, ma non sfornerà le prime dosi che in estate.

I vaccini a Rna: Pfizer e Moderna

Sono di fatto un frammento di codice genetico: una serie di basi incollate l’una dopo l’altra secondo un ordine ben preciso (l’ordine necessario a sintetizzare la proteina spike). Per i laboratori, sintetizzare un pezzetto di Rna è un lavoro assai semplice: se ne occupano alcune macchine apposite e ditte ad hoc. Ma fino a ieri queste ditte si trovavano a rispondere alla domanda di pochi ricercatori e gli apparecchi sono tarati per quantità minime. Mai nessuno si era cimentato con l’impresa di produrre centinaia di milioni di questi filamenti. Il compito di incollare le basi genetiche una dopo l’altra viene svolto da particolari enzimi che diventano meno efficienti quando i volumi aumentano. E i materiali di partenza (come dimostrano le strozzature nel mercato dei tamponi) sono soggetti in questo momento a una grande pressione sulla domanda. Per trovarne a sufficienza bisogna che le ordinazioni siano tempestive. L’Rna, infine, è una molecola estremamente instabile, che si degrada in ore o giorni. Questo è il motivo per cui va preservata a meno 80 o meno 20 gradi. Difficoltà aggiuntiva, come se ne mancassero.

I vaccini con i vettori virali: AstraZeneca, ReiThera, Johnson&Johnson

I tempi della biologia non possono essere accelerati. E’ la regola di chi produce un vaccino con i vettori virali e deve aspettare che i microrganismi si replichino nelle cellule. Gli adenovirus dei primati usati per questi vaccini vengono ingegnerizzati e arricchiti della sequenza genetica della proteina spike. Le difficoltà dei vaccini a Rna si ripropongono dunque in parte anche per questi prodotti. Poi gli adenovirus capaci di immunizzarci devono proliferare, passando dalle poche copie ingegnerizzate in laboratorio ai grandi numeri necessari per riempire centinaia di milioni di fiale. Il processo avviene all’interno di contenitori sterili detti “bioreattori”. Gli adenovirus vengono messi a contatto con le cellule: le infettano e si replicano. Poiché sono virus “menomati”, resi incapaci di moltiplicarsi da soli dentro al nostro organismo, nei bioreattori hanno bisogno di altre sostanze chimiche che gli permettano di superare il loro handicap. Anche le cellule vanno nutrite con ossigeno e zuccheri. E poi non resta che aspettare, alcune settimane. E non c’è fretta che tenga. Il processo segue le regole della natura, nulla può essere accelerato. La variabilità del risultato è poi all’ordine del giorno, nessuno si stupisce se alcune cellule nel bioreattore producono più di altre. In grandi volumi e in condizioni non perfette la replicazione in genere rallenta, senza che nemmeno sia facile capire perché, come dimostra il caso dell’impianto di AstraZeneca in Belgio, alla base dell’intoppo che oggi ci preoccupa.

Fiale e siringhe

Terminato il processo di produzione, inizia l’infialamento. Un sospiro di sollievo, si potrebbe dire. E invece le difficoltà non mancano nemmeno qui, tanto che spesso del processo di occupano ditte ad hoc, diverse da quelle che fabbricano la materia prima. Il vaccino grezzo arriva in questi stabilimenti all’interno di bottiglie capaci di mantenere la sterilità assoluta e la temperatura adatta a quel tipo di prodotto. Lo scongelamento deve avvenire molto gradualmente, in condizioni controllatissime. In genere servono alcuni giorni. Poi vanno aggiunti gli eccipienti, stando attenti a mantenere omogenea al massimo la concentrazione del principio attivo omogenea. Le macchine per l’infialamento lavorano 24 ore al giorno e sono completamente robotizzate, chiuse in atmosfere purissime, senza né impurità né microrganismi. Gli uomini restano dietro ai pannelli di vetro, alimentano gli impianti e controllano che tutto proceda per il verso giusto. Una fiala scheggiata, un colorito dubbio nel prodotto o un tappo non perfettamente chiuso costringono a rivedere l’intero lotto in lavorazione. Nella fabbricazione dei vaccini, non sono ammessi sbagli. La fase dei controlli finali è ancora più lunga dell’infialamento e richiede in genere una settimana.

Uno dei capitoli più complicati, per queste ditte, è l’approvvigionamento di fiale. Devono essere di vetro speciale, un materiale (come quello dei tappi) che non rilascia la minima impurità e resiste agli shock termici (il freddo intenso tende a spaccare le boccette). Come tutto il resto delle filiera, anche il settore della produzione delle fiale è sotto pressione in questo momento. Un ordine inviato troppo tardi e la linea produttiva si ritroverà senza fiale, costringendo le macchine a fermarsi con conseguenze su tutti i tempi di lavorazione. Nel caso di Pfizer-BioNTech, infine, anche le siringhe si sono rivelate cruciali. Solo quelle di massima precisione sono in grado di ricavare sei dosi da un’unica fiala. L’azienda (che evidentemente non aveva calcolato con precisione le quantità) ha deciso comunque di non fare sconti, calcolando le sue forniture sulla base delle sei dosi a fiala. Ma non tutti gli acquirenti sono in grado di estrarre il vaccino fino all’ultima goccia. Chi non si è procurato in tempo la siringa adatta, resterà con cinque dosi e le forniture tagliate da Pfizer.